Steve Buscemi napadnięty w Nowym Jorku

Steve Buscemi napadnięty na Manhattanie

Michael Stuhlbarg



Ataki na znane osoby w Nowym Jorku

Sprawę opisał w niedzielę "The New York Post". Według gazety Buscemi został napadnięty, kiedy przechodził przez Kips Bay, dzielnicę na Manhattanie. Do ataku doszło w ciągu dnia na oczach wszystkich.Przedstawiciel aktora potwierdził, że doszło do napaści. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że Steve Buscemi nie jest pierwszą znaną osobą, która została zaatakowana na ulicach Nowego Jorku.W marcu podobne zdarzenie przeżył. Rzucono w niego kamieniem. W tym przypadku sprawca - Xavier Israel - został aresztowany. Co ciekawe Stuhlbarg Buscemi przed laty grali w tym samy serialu " Zakazane imperium ".Wśród innych gwiazd, które zostały zaatakowane w ostatnich latach na ulicach Nowego Jorku są: Rick Moranis