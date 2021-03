Dwie nowe części "Na noże" na platformie Netflix

Platforma Netflix wyłożyła 450 milionów dolarów na prawa do dystrybucji dwóch kontynuacji kryminału " Na noże ". Za kamerą stanie ponownie Rian Johnson , a w roli głównej raz jeszcze wystąpi Daniel Craig Za produkcję pierwszej części odpowiadało studio Media Rights Capital, które sprzedało prawa do sequeli serwisowi Netflix. Dystrybutorem filmu była wytwórnia Lionsgate. " Na noże " kosztowało 40 milionów dolarów i zarobiło 311,4 miliona dolarów. Johnson otrzymał zaś nominację do Oscara w kategorii "Najlepszy scenariusz oryginalny". Craig wcieli się ponownie w detektywa Benoita Blanca, który będzie musiał rozwiązać kolejne kryminalne zagadki. O tym, że druga część serii jest w planach, mówiło się już w styczniu zeszłego roku, a jeszcze w 2019 roku Johnson zapowiadał, że chętnie kręciły kolejną część serii co kilka lat.Na razie nie wiadomo, kiedy planowana jest premiera dwóch nowych filmów.