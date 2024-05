Box Office USA: Lato nadeszło. Małpy królami kinowych kas

Filmy 2024 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 10-12 maja



Według aktualnych szacunkówzarobi na otwarcie 56,5 mln dolarów. Tym samy udało się osiągnął start na poziomie poprzedniej trylogii. " Geneza planety małp " miała na otwarcie 54,8 mln dolarów, a " Wojna o planetę małp " - 56,3 mln dolarów.. I oczywiście jest to najlepszy start spośród wszystkich tegorocznych premier Disneya.Obecny weekend okazał się równie zaskakująco udany dla większości starszych tytułów. Spadki w pierwszej dziesiątce były umiarkowane. Z jednym wyjątkiem. Wznowienie widowiskaprzyciągnęło wyłącznie najwierniejszych fanów serii i w czasie drugiego weekendu wpływy spadły aż o 83%.Fatalnie poradziła sobie w kinach druga z dużych nowości, komedia. Film skierowany przede wszystkim do czarnych widzów został przez nich kompletnie zignorowany. Nie pomogli Jamie Foxx jako Bóg i Mickey Rourke jako Diabeł. Ta satyra zarobiła zaledwie 360 tys. dolarów pomimo obecności w 1108 kinach. Oczywiście nie ma dla niej miejsca w pierwszej dziesiątce.Czy kina zdołają utrzymać zainteresowanie widzów za tydzień? Postarają się o to trzy duże nowości. Paramount zaproponuje familijną produkcję wyreżyserowaną przez Johna Krasinskiego Ryanem Reynoldsem w głównej roli -. Lionsgate ma reboot " Nieznajomych ", czyli. Z kolei Focus Features wreszcie wprowadzi do amerykańskich kin film, o którym reszta świata zdążyła już zapomnieć -