Egerton, Lehane i Roskam spojrzą diabłu w oczy

Apple TV przygotuje serial "In With The Devil", sześcioodcinkową adaptację bestsellerowego reportażu Jamesa Keene'a o słynnym mordercy z Chicago.W głównych rolach wystąpią Taron Egerton (" Rocketman "), który wcieli się w Keene'a oraz Paul Walter Hauser w roli mordercy, Larry'ego Halla. Scenarzystą projektu będzie pisarz Dennis Lehane (" Rzeka tajemnic "), z kolei za kamerą ma stanąć Michael R. Roskam (" Brudny szmal ").Będzie to opowieść o Keenie, który jeszcze jako dzieciak został skazany za handel narkotykami na 10 lat więzienia. Za kratami propozycję nie do odrzucenia złożył mu prokurator, który z kolei skazał Halla za uprowadzenie i morderstwo 15-latki: wyciągnięcie zeznań z osadzonego w sprawie dwóch innych morderstw, o które był podejrzany, ale których mu nie udowodniono, w zamian za skrócenie wyroku.Zdjęcia powstaną w Nowym Orleanie, z kolei Keene będzie pełnił rolę producenta wykonawczego.