Taron Egerton potwierdza rozmowę z szefem Marvel Studios. Tematem Wolverine

Nie ma dymu bez ognia. Jakiś czas temu po sieci krążyły plotki, że Taron Egerton może wcielić się w młodszą wersję Wolverine'a , jednego z najpopularniejszych bohaterów Marvela . Teraz aktor potwierdził, że prowadził w tej sprawie rozmowy. Taron Egerton promuje właśnie serial platformy AppleTV+ " Czarny ptak ", w którym gra jedną z głównych ról. Dla dziennikarzy jest to okazja do zadawania pytań o inne projekty. Aktor w rozmowie z "New York Times" potwierdził, że rozmawiał z szefem Marvel Studios Kevinem Feige'em Egerton dodał, że chciałby zostać następcą Hugh Jackmana i wcielić się w komiksowego bohatera znanego jako Wolverine . Dodał jednak, że przyjęcie roli wiązałoby się z niepokojem. Zdaje sobie sprawę, że w zbiorowej wyobraźni filmowy Wolverine przez wielu tożsamy jest z Jackmanem , więc przekonanie do siebie widzów może być trudnym zadaniem.Na razie jednak sprawa kończy się na nadziei Egertona , że dostanie szansę wcielenia się w słynnego członka ekipy X-Men. Z jego słów jasno wynika, że Feige na razie nie dał mu tej roli.W tym samym wywiadzie aktor zwierzył się, udziału w których filmach żałuje. Okazuje się, że najbardziej uwiera go udział w dwóch produkcjach z 2018 roku: " Robin Hood: Początek " i " Klub miliarderów ".- powiedział Egerton . -