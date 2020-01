Egerton i Johansson za ladą "Sklepiku z horrorami"?

Jak donosi serwis Full Circle Cinema, Taron Egerton ) negocjuje główną rolę w kolejnym remake'u komediowego horroruRolę w filmie zaoferowano podobno także Scarlett Johansson , która miałaby wcielić się w Audrey - piękną pracownicę kwiaciarni, w której zakochany jest główny bohater. Na razie nie wiadomo, czy gwiazda jest zainteresowana propozycją.to historia fajtłapowatego Seymoura Krelborna, który od przypadkowo poznanego mężczyzny nabywa niespotykany kwiat. Wkrótce okazuje się, że roślina do życia potrzebuje ludzkiej krwi, a im większa się staje, tym zapotrzebowanie na pożywną RH+ wzrasta.Pierwszytrafił do kin w 1960 roku.zdobyła dwie nominacje do Oscara: za najlepsze efekty specjalne i piosenkę.