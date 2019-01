Ekshibicjonista i islamofob. Czarne chmury nad "Green Book"

Niektórym osobom bardzo musi być nie w smak to, żezdobył aż trzy Złote Globy . Jego twórcy właśnie zostali zaatakowani w ulubiony przez internautów sposób, czyli poprzez wypominanie im dawnych grzechów. Dostało się zarówno reżyserowi Peterowi Farrelly'emu , jak również scenarzyście Nickowi Vallelondze Peter Farrelly został zmuszony do obrony przed oskarżeniami o to, że jest seksualnym drapieżcą. Portal The Cut przypomniał bowiem artykuły z końca lat 90., które pojawiły się w "Newsweeku" i "Observer". Opisano w nich stałą, jak się okazało, praktykę braci Farrelly wrabiania różnych osób, by oglądały penisa Petera . Często były to całkiem rozbudowane intrygi.The Cut podkreśla, że oba artykuły traktują zachowania braci Farrelly jako nieszkodliwe żarty, a nie jako niebezpieczne zachowania seksualnych drapieżców i przejawy molestowania. Portal podkreśla w ten sposób, jak bardzo zmieniła się w ciągu ostatniego roku percepcja podobnych zachowań. Peter Farrelly zdążył już wydać spodziewane przeprosiny: Vallelonga , którego scenariusz powstał na bazie wspomnień jego ojca granego wprzez Viggo Mortensena , został z kolei napiętnowany za szerzenie nienawiści na tle religijnym i islamofobii. Wydobyto bowiem z niepamięci jego tweet z listopada 2015 roku, w którym popierał Donalda Trumpa twierdzącego (kłamliwie), że amerykańscy muzułmanie wiwatowali, kiedy padały wieże World Trade Center. W tweecie Vallelonga twierdził, że sam też był świadkiem takiego zachowania.Bronią oburzonych stał się Mahershala Ali , gwiazda. Wściekli internauci przypominają, że Ali sam jest wyznawcą islamu i uznają, że nagradzanie wstrętnego islamofoba jest czynem obrzydliwym.Scenarzysta też już zareagował na ataki. Usunął swoje konto z Twittera.Nie są to pierwsze kontrowersje wokół filmu. Członkowie rodziny muzyka Dr. Dona Shirleya są oburzeni tym, jak jego osoba została wpokazana (twórcy bronili się, twierdząc, że artysta akceptował wątki poruszone w scenariuszu). Z kolei Viggo Mortensen musiał się mocno kajać za użycie podczas jednego z wywiadów słowa na "n".