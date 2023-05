Dzieli ich 25 lat. Będą gwiazdami komedii romantycznej

Zdobywca Oscara za "Green Book" szykuje nowy film

Za kamerąstanie dwukrotny laureat Oscara (za Nick Vallelonga . Jest on również autorem scenariusza. Travolta wcieli się w samotnego Nicka Venere. Mężczyzna nigdy nie ożenił się, nigdy nie usłyszał słów "kocham cię" i jest przekonany, że nigdy nie usłyszy, bo lata randkowania ma już dawno za sobą. Heigl zagra Patty Amore, która ma sporo problemów na głowie. Jest nieśmiałą introwertyczką, która ma wiele neurotycznych przyzwyczajeń. Tajemnica z przeszłości oraz nadopiekuńczy ojciec sprawiają, że zrezygnowała z szukania drugiej połówki.I wtedy Nick i Patty dosłownie wpadają na siebie. Natychmiast między nimi zaiskrzyło. Kiedy spróbują zacząć ze sobą chodzić, zainterweniują ich rodziny, co będzie mieć przezabawne konsekwencje.Zdjęcia do filmu powinny ruszyć w sierpniu.