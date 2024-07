Emerald Fennell ("Saltburn") bierze się za klasykę literatury. Zekranizuje "Wichrowe wzgórza"

"Wichrowe wzgórza" ponownie w drodze na ekran

Emerald Fennell: kariera

Laureatka Oscara zamieściła na platformie X pierwszy plakat filmu:Wydane w 1847 roku "Wichrowe wzgórza" to rozgrywająca się na przestrzeni kilku dekad saga opowiadająca o tragicznych losach rodzin Earnshawów i Lintonów. Głównym wątkiem należącej do kanonu literatury anglojęzycznej powieści jest destrukcyjna miłość łącząca Katy Earnshaw i osieroconego Heathcliffa.Na przestrzeni lat książka doczekała się kilku filmowych i telewizyjnych adaptacji. Najbardziej znana to ta z 1992 roku z Ralphem Fiennesem Juliette Binoche w rolach Heathcliffa i Kathy. Emerald Fennell zaczynała w show-biznesie jako aktorka. W 2019 roku piastowała stanowisko showrunnerki przy 2. sezonie " Obsesji Eve ". Jako reżyserka zadebiutowała dreszczowcem " Obiecująca. Młoda. Kobieta " z 2020 roku. Film przyniósł jej Oscara za najlepszy scenariusz, a także zdobył nominacje dla najlepszej produkcji roku, za reżyserię, główną rolę kobiecą i montaż. Trzy lata później premierę miał " Saltburn " z Barryem Keoghanem. Film podzielił krytyków, ale okazał się wielkim hitem platformy Prime Video. Poniżej możecie obejrzeć jego zwiastun: