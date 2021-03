Emilio Estevez powróci do roli Billy'ego the Kida?

Choć od premiery " Młodych strzelb ", w których Emilio Estevez wcielił się w legendarnego Billy'ego the Kida, minęło ponad 30 lat, wygląda na to, że będziemy jeszcze mieli okazję zobaczyć go w siodle. W wywiadzie udzielonym Colliderowi aktor zdradził, że prace nad trzecią częścią serii są na bardziej zaawansowanym etapie, niż moglibyśmy przypuszczać.– powiedział Estevez Film Christophera Caina zadebiutował w 1988 roku, a dwa lata później doczekał się sequela. Opowiadał on o losach legendarnego rewolwerowca Billy'ego the Kida i jego bandy podczas trwającej w drugiej połowie XIX wieku wojnie w hrabstwie Lincoln w Nowym Meksyku. Poza Estevezem mieliśmy okazję zobaczyć m.in. Kiefera Sutherlanda Nie jest to jedyna rola, do której miałby powrócić aktor. 26 marca na Disney+ zadebiutuje serial " The Mighty Ducks: Game Changers " będący kontynuacją / rebootem komedii z 1992 roku. Estevez ponownie wcieli się w niej w trenera Gordona Bombaya.