Emma Roberts upokorzoną uczestniczką randkowego show. Co wiemy o filmie "Hot Mess"?

Co wiemy o "Hot Mess", nowej komedii z Emmą Roberts?

Ostatnie projekty Emmy Roberts

, która aktualnie pracuje na planie najnowszej odsłony antologii, zagra w komedii. Zdjęcia zaplanowane są na początek 2024 roku.będzie pełnometrażowym debiutem, aktorki, która jako reżyserka miała okazję sprawdzić się na planie takich seriali jakczy. Scenariusz napisaławcieli się w Laurel Mack, uczestniczkę randkowego reality show, która podczas nagrania programu zostaje upokorzona na oczach całego kraju. Dziewczyna wraca do rodzinnej miejscowości, gdzie czeka ją kolejne pasmo porażek: zamieszkuje w piwnicy rodziców i ciągle wpada na swojego ex, z tajemniczych przyczyn uwielbianego przez wszystkich wokół.Filmografięzamyka teraz komedia romantyczna, na planie której aktorka miała okazję współpracować m.in. z. Aktualniejest w trakcie zdjęć do serialu. Opowie on o kobiecie przekonanej, że złowieszcza istota próbuje uniemożliwić jej ciążę. Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem jest także widowisko MCUZobaczcie zwiastun filmuMichelle i Allen pragną sformalizować swój związek. Zanim jednak zaczną snuć weselne plany, organizują rodzinne spotkanie, na które zapraszają swoich rodziców. Ci jak się okazuje, znają się lepiej, niż młoda para mogłaby przypuszczać. Ich intymne relacje wywołują wielki chaos i stają się pretekstem rozważań na temat trwałości związków i ich sensu. Ten pełen humoru i wzruszeń wieczór pozwoli wszystkim znaleźć odpowiedź na pytanie czym tak naprawdę jest miłość.