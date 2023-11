EnergaCAMERIMAGE: Bill Kramer, CEO Amerykańskiej Akademii Filmowej, gościem festiwalu

W czasie każdej edycji Festiwalu EnergaCAMERIMAGE Toruń staje się na osiem listopadowych dni jedną ze stolic światowego kina, przestrzenią dyskusji, wzajemnego szacunku i samoświadomości przekraczającej wszelkie naturalne i geopolityczne granice. Festiwal jest nade wszystko celebracją talentu i kreatywności artystów wykorzystujących niewerbalny język medium filmowego do prowokowania emocjonalnych reakcji i wywoływania intelektualnych refleksji, jednak promuje również twórczość malarzy, fotografów i innych artystów, a także animatorów kultury dzielących się swoimi pomysłami na krzewienie sztuki i kultury lokalnie, regionalnie oraz na arenie międzynarodowej.



Bill Kramer, CEO Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, gościem festiwalu EnergaCAMERIMAGE

Bill Kramer, CEO Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej oraz jeden z twórców otwartego we wrześniu 2021 roku Muzeum Akademii poświęconego sztuce filmowej, odwiedzi nas w listopadzie. Przybędzie do Torunia, by lepiej poznać festiwal EnergaCAMERIMAGE oraz wziąć udział w specjalnym seminarium poświęconym ważnemu, lecz wciąż traktowanemu po macoszemu zagadnieniu potrzeby zakładania nowych centrów kultury, by promować piękno, wartości oraz wielodyscyplinarność świata sztuki.



Zadaniem tego typu obiektów jest przyciąganie odbiorców szeroką ofertą nie tylko obcowania ze sztuką, ale także spędzania wolnego i wartościowego czasu. W niezwykle konkurencyjnym świecie, gdzie najdroższą walutą stał się czas, budowanie wielofunkcyjnych centrów pozwala rywalizować o uwagę osób zainteresowanych kulturą i sztuką z innymi mniej wymagającymi formami jej konsumowania. Przykładem tego typu nowoczesnego obiektu poświęconego kulturze będzie długo wyczekiwana siedziba Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE, która powstanie w Toruniu, spełniając marzenia wszystkich organizatorów EnergaCAMERIMAGE. W jednym miejscu znajdzie się tam nie tylko efektowna sala widowiskowa i projekcyjna na ponad 1500 osób, ale także przestrzeń wystawiennicza poświęcona sztuce audiowizualnej, przestrzeń targowa, trzysalowe kinowe studyjne, centrum edukacji i ultranowoczesne studio filmowe.



Wizyta Billa Kramera to kontynuacja współpracy Akademii oraz Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE. W poprzednich latach gościliśmy innych liderów Akademii oraz organizowaliśmy seminaria w takich dziedzinach jak przedstawiony przez Akademię systemem kodowania koloru (ACES – Academy Color Encoding System). Co więcej, laureaci Dokumentalnej oraz Studenckiej Sekcji EnergaCAMERIMAGE są kwalifikowani do selekcji Nagród Akademii.



Do zobaczeniu w Toruniu na seminarium Billa Kramera!