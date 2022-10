EnergaCAMERIMAGE 2022: Konkurs Etiud Studenckich Szkół Filmowych i Artystycznych

Ogłaszanie składów tegorocznych konkursów EnergaCAMERIMAGE rozpoczynamy od składu Konkursu Etiud Studenckich Szkół Filmowych i Artystycznych.Konkurs Etiud Studenckich Szkół Filmowych i Artystycznych (znany wcześniej jako Konkurs Etiud Studenckich) powstał w 1997 roku. Jego celem jest wspieranie rozwoju młodych adeptów sztuki filmowej oraz konfrontacja dokonań studentów z różnych stron świata. Kilkadziesiąt szkół filmowych co roku zgłasza najlepsze etiudy do konkursu na EnergaCAMERIMAGE . Zwycięzców wyłania międzynarodowe Jury złożone z uznanych twórców z branży filmowej oraz innych przedstawicieli świata sztuki i kultury.Autor zdjęć do najlepszej etiudy zostanie nagrodzony Złotą Kijanką - Studencką Nagrodą im. Laszlo Kovacsa. Pozostałe nagrody to Srebrna i Brązowa Kijanka. Dodatkowo Stowarzyszenie Filmowców Polskich nagrodzi zwycięzcę Konkursu Etiud Studenckich Szkół Filmowych i Artystycznych czekiem w wysokości 10 000 PLN.Listę filmów konkursowych znajdziecie TUTAJ