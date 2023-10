EnergaCAMERIMAGE 2023: Konkursu Długometrażowych Filmów Dokumentalnych

Prezentujemy skład Konkursu Długometrażowych Filmów Dokumentalnych 31. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE Celem konkursu jest docenienie filmu dokumentalnego jako twórczej interpretacji rzeczywistości. Kładąc szczególny nacisk na wizualną i estetyczną stronę dzieła, jury ocenia najlepsze osiągnięcia w sztuce obrazu filmowego, przyznając nagrody najlepszym autorom zdjęć filmów dokumentalnych zakwalifikowanych do konkursu.W odległej, zastygłej w czasie wiosce El Eco dzieci opiekują się nie tylko stadem owiec, ale także jej najstarszymi mieszkańcami. Gdy mróz w duecie z suszą wyniszczają okoliczną ziemię, młodzi uczą się rozumieć śmierć, znaczenie choroby oraz miłości, obserwując i wsłuchując się w każdy czyn, słowo i milczenie swoich rodziców. To historia o dotykającym duszy echu, o trwałości schronienia, jakie zapewniają nam otaczający nas ludzie, o buncie i niepewności w obliczu wyzwań stawianych przez życie. To historia o dorastaniu.W filmie stworzonym przy udziale zarówno profesjonalnych aktorów, jak i tych z niepełnosprawnościami intelektualnymi, rzeczywistość i fikcja nieustanie się ze sobą przenikają. W chwytający za serce sposób, dokument ilustruje napięcia między tym co jego gwiazdy chciałyby i są w stanie zrobić, a tym co im wolno. Tym samym, " Inside My Heart " to produkcja balansująca na pograniczu magii opery i głębi dokumentu. Ujmujące sceny przedstawiające ludzkie ograniczenia nie pozostawiają widza obojętnym i stopniowo staje się jasne, dlaczego Saskia Boddeke zwraca uwagę na fakt protekcjonalnego traktowania osób z niepełnosprawnościami. Opowiadając swoją historię, reżyserka stawia także wciąż aktualne pytania o potrzebę wprowadzania odpowiednich przepisów i regulacji. King Coal " tka liryczny gobelin miejsc i ludzi, snując refleksję nad złożoną historią i przyszłością przemysłu węglowego, nad mitami, które wokół niego narosły oraz nad ukształtowanymi przezeń górniczymi społecznościami. W pięknej i głęboko poruszającej ilustracji regionu środkowych Appalachów, gdzie węgiel jest nie tylko zasobem, ale i wyznacznikiem stylu życia, reżyserka na nowo kształtuje granice filmu dokumentalnego, wyobrażając sobie sposoby ponownego samookreślenia tamtejszej ludności. Film przekracza granice czasu i przestrzeni, pokazując jak wszystko jest ze sobą połączone w fascynującej mozaice przynależności, rytuałów oraz mocy wyobraźni. Wychodząc z cienia kopalni, oddziela ból od piękna, rzucając nowe światło na wrodzoną zdolność człowieka do zmiany.Bułgarska "mewa" Ivan od 40 lat dotrzymuje towarzystwa zamożnym turystkom z zagranicy, które spędzają czas w kurorcie w Słonecznym Brzegu. Starzeje się jednak i zajęcie to zaczyna go męczyć. Jego największą zaletą wydaje się unijny paszport, który wzbudza zainteresowanie Rosjanek, ale z czasem nawet one zaczynają kwestionować jego przydatność. Na dodatek pandemia nie ułatwia mu pracy, gdyż brak turystek oznacza brak pieniędzy. Ivan chciałby się wreszcie ustatkować oraz odnowić kontakt z synem, który mieszka w Ukrainie i nie odbiera od niego telefonów... aż do nastania wiosny 2022 roku.Opowieść o sile siostrzeństwa, pięknie każdego ciała i oczyszczającej mocy saun. Estoński kandydat do Oscara® i Europejskich Nagród Filmowych, który zabiera widownię w podróż w głąb życiodajnego lasu. Grupa kobiet zbiera się w tradycyjnej saunie, żeby wspólnie się relaksować, śpiewać i gotować, ale przede wszystkim, by dzielić między sobą najgłębsze sekrety, przemyślenia i czerpać siłę ze wspólnoty. W rozgrzanej, intymnej przestrzeni sauny wypędzają z siebie lęki i wstyd, odzyskując chęć życia. Ta uniwersalna historia kręcona przez osiem lat przedstawia także fenomen estońskiej sauny dymnej wpisanej na Listę UNESCO.Bohaterką wyreżyserowanego przez Luke’a Lorentzena filmu " A Still Small Voice " jest Mati, kobieta pełniąca rolę kapelanki, której kończy się właśnie okres stażu w szpitalu. Podczas jego trwania Mati uczy się zapewniać opiekę duchową ludziom stojącym w obliczu głębokich zmian życiowych. Przyglądając się jej doświadczeniom z pacjentami, zmaganiom z wypaleniem zawodowym czy kryzysem wiary, zyskujemy nowe spojrzenie na to, jak istotne znaczenie mogą mieć międzyludzkie więzi oraz jak bolesny może okazać się ich brak.Kochaj siebie. To życiowe credo Zosi – fotografki, podróżniczki, wolnego ducha. Przemierzając świat kamperem, próbuje za pomocą fotografii oswajać inne kobiety z nagością i uczyć je miłości do własnego ciała. Przed jej obiektywem stają osoby z historiami zaburzeń odżywiania czy braku akceptacji swojego wyglądu. Zosia nie ma swojego stałego miejsca na Ziemi – odkąd w wieku osiemnastu lat porzuciła szkołę, jej domem jest droga. Mimo że wolność jest dla niej wartością nadrzędną, samotność i tęsknota za miłością potrafią czasem pokrzyżować jej podróżnicze plany.