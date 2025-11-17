Twórca oryginalnej "Nagiej broni" krytykuje nową

W tym roku po latach na ekrany kin powróciła seria "Naga broń". W reżyserowanym przez Akivę Schaffera i produkowanym przez Setha MacFarlane'a filmie rolę Franka Drebina Jr. zagrał Liam Neeson. Choć film zebrał dobre recenzje i zyskał sympatię widzów, nie przekonał się do niego reżyser oryginalnej "Nagiej broni" - David Zucker.
David Zucker o nowej "Nagiej broni"
W rozmowie z "Woman's World", twórca stwierdził: 50 lat temu mój brat Jerry i nasz partner Jim Abrahams zaczęliśmy kręcić komedie parodystyczne i wykształciliśmy własny styl. Najwyraźniej zrobiliśmy to tak dobrze, że wygląda to na łatwą robotę. Niektórzy zaczęli to kopiować, tak jak Seth MacFarlane przy okazji nowej "Nagiej broni". Jednak kompletnie spudłował.
Zucker
wyjaśnia: My mieliśmy nasze zasady – mówię o nich, bo mam nadzieję, że jeśli ktoś podejmie kolejną próbę, zrobi to jak należy. Na komedie nie powinno się wydawać zbyt dużo pieniędzy, a jedna z naszych reguł tyczy się kwestii technicznych. Duży budżet i komedie się wykluczają, a w nowej "Nagiej broni" widać, że wydano sporo pieniędzy na technikalia przy jednoczesnej próbie naśladowania naszego stylu.
Tegoroczna "Naga broń" kosztowała 42 mln dolarów, a zarobiła 102 mln na całym świecie.
Oprócz Neesona
, w filmie zagrali m.in. Pamela Anderson
, Paul Walter Hauser
i Danny Huston
. W naszej recenzji pisaliśmy
: Od pierwszych minut filmu czuć ducha zarówno serialu, jak i kinowej trylogii. "Naga broń" jest autentyczną kontynuacją zawierającą wszystko to, do czego fani oryginałów są przyzwyczajeni i co tak bardzo kochają. Co chwilę możemy więc liczyć na suchary wypowiadane z poważną miną. Nie brakuje momentów czystego absurdu i chaosu.
"Naga broń" – zwiastun