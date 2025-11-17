Box Office Świat: "Demon Slayer 2" wraca na szczyt dzięki Chinom

Miniony weekend upłynął pod znakiem wielkiego triumfu kina animowanego z Japonii. W pierwszej piątce są aż dwie anime bijące rekordy popularności.
Na szczyt zestawienia powrócił "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle". Było to możliwe dzięki premierze w Chinach. Film zarobił w weekend 53,8 mln dolarów. Niemal cała kwota - 52,6 mln dolarów pochodzi właśnie z Chin. Dzięki temu już za parę dni animacja zostanie trzecią tegoroczną premierą, która poza granicami USA zdołała zarobić w kinach co najmniej 600 milionów dolarów. Co ciekawe, tylko jedna z tych premier to produkcja amerykańska.
Zwiastun filmu "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle"
Ale Hollywood miało też powody do zadowolenia. Dużo lepiej od oczekiwań na świecie poradziła sobie "Iluzja 3". Szacujemy, że w sam weekend film zgarnął ok. 41,7 mln dolarów. Od środowej premiery na konto wpłynęło co najmniej 54,2 mln dolarów.
"Iluzja 3" trafiła do kin w 64 krajach i w 40 z nich znalazła się na pierwszym miejscu lokalnych box office'ów. Pod względem wpływów najlepszym rynkiem okazały się Chiny, skąd pochodzi aż 21,6 mln dolarów. Bardzo dobry wynik padł także w Rosji, gdzie film zgarnął 6,4 mln dolarów. Z Korei Południowej pochodzi 3,9 mln dolarów, z Francji 3,5 mln, a z Wielkiej Brytanii 3,2 mln.
Podium kompletuje "Predator: Strefa zagrożenia", który tym razem zgarnął 16,1 mln dolarów. Tym samym zagraniczne wpływy osiągnęły poziom 70 mln dolarów. Globalnie, po uwzględnieniu wpływów z Ameryki, na koncie produkcji jest 136,3 mln dolarów.
Dopiero na czwartym miejscu wylądowała druga z dużych amerykańskich nowości "Uciekinier". Glen Powell i Stephen King nie potrafili zachęcić widzów do odwiedzenia kin. Szacujemy, że w weekend film zarobił ok. 8,5 mln dolarów. W sumie na koncie ma zaś tylko 11,2 mln dolarów. Po dodaniu kwoty z Ameryki otrzymamy 28,2 mln dolarów. Jedyny warty odnotowania wynik padł w Wielkiej Brytanii, gdzie "Uciekinier" zarobił 3,3 mln dolarów.
Pierwszą piątkę zamyka numer dwa przed tygodniem - "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc". Film powrócił na pierwszą pozycję w Japonii i w sumie w weekend zarobił 5,3 mln dolarów. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 127,1 mln dolarów, a globalne 168,3 mln dolarów.