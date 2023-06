Epson i Magia Projektora: Twoje Kino Wszędzie i o Każdej Porze

Epson CO-FH02 - Kino zawsze pod ręką

EF-12 – rozbujaj imprezę pod gwiazdami

Filmoteka… z chmury

Przejmij kontrolę nad akcją

Nie tylko na ciepłe miesiące

Stworzone dla "cyfrowych nomadów" i bezpieczeństwa – na długie, długie lata

Dzielenie wzruszeń buduje relacje

Model Epson CO-FH02, mimo niewielkich rozmiarów, porównywalnych np. z książką, oferuje jakość obrazu Full HD w niesamowitej w tej klasie jasności 3000 lumenów. Obraz wyświetla (podobnie jak inne modele Epsona) w autorskiej technologii 3LCD, gdzie mamy równe natężenie nie tylko bieli, ale też wszystkich barw składowych. Co to oznacza w praktyce? Po prostu dużą moc, wystarczającą do tego, by z projekcją nie trzeba było czekać na zapadnięcie ciemności – oglądać można nawet w dzień!Ten model – podobnie jak jego „starsi bracia” EH-TW6250 z Android TV i EH-TW6150 – umożliwia oglądanie filmów na naprawdę wieeelkim ekranie. Jego przekątna może wynosić blisko 400”. Mówicie, że przecież nikt nie będzie zabierał ze sobą w podróż takiego ekranu? No jasne! Ale od czego są na przykład… elewacje jasnych budynków? Spokojnie - nie oznacza to, że jesteśmy skazani na gigantomanię - skalowalność i bardzo wygodna pionowa i pozioma korekcja obrazu pozwoli na błyskawiczne dostosowanie projekcji do powierzchni, którą mamy akurat do dyspozycji – i może to być choćby kameralne 26” w środku namiotu.W praktyce to po prostu swoboda ustawienia i szybkiego uruchomienia w naprawdę dowolnym miejscu. Możesz np. odtworzyć " Podróż na Księżyc Mélièsa czy " Na Srebrnym Globie " Żuławskiego w plenerze, pod gołym niebem, gdzie jedynym źródłem konkurencyjnym światła będzie… nasz satelita. A może " Osiem Gór ” na beskidzkiej lub tatrzańskiej polanie? Zachwyt Twoich dzieci (i nie tylko!) gwarantowany!Laserowy Epson EF-12 to większy od poprzednika foremny sześcian o boku 18 cm. Można by kręcić nosem na jego rozmiar, gdyby nie fakt, że obudowa poza projektorem zawiera też najprawdziwszy klasowy soundsystem od YAMAHA. To po prostu pełnowartościowy, a mobilny projektor, który oprócz obrazu zapewnia soczysty, głośny dźwięk przestrzenny 3D o mocy 10W. Standardowo do uzyskania takiego efektu trzeba byłoby wyposażyć się w zestaw osobnych, sporych głośników. " Hair " czy " Bohemian Rhapsody " w 150” oglądane wieczorem w plenerze pełnym zapachów traw i kwiatów, z powiewem wiatru we włosach, to wakacyjna przygoda, jakiej jeszcze nie było! A po seansie... nic nie stoi na przeszkodzie, by nagłośnić imprezę - choćby i bez obrazu, bo EF-12 może funkcjonować solo, jako potężny głośnik bezprzewodowy.Lepsze modele mają na pokładzie wbudowany system Android TV. To po prostu bezpośredni dostęp do największych portali streamingowych, a także Youtube, Google Play. Bezpośredni, czyli bez potrzeby podłączania kablami laptopa czy innego zewnętrznego źródła obrazu. Jesteś na wakacjach – komputer niech zostanie w domu, a Ty nadal masz dostęp do setek tysięcy tytułów. Wystarczy jedno kliknięcie lub… wypowiedzianego do pilota hasła. Bo Android TV, to także obsługa głosem. Jeśli jednak przydałoby się np. wyświetlić wszystkim uczestnikom wyprawy zdjęcia z Twojej komórki, tak by wszyscy widzieli je równocześnie i w wielkim rozmiarze – nie ma problemu. Wbudowane przesyłanie strumieniowe Miracast sprawi, że błyskawicznie pojawią się na ekranie. Podobnie zresztą jak np. obraz z kamerki podczas wideopołączenia z pechowcem, który akurat musiał zostać w domu czy dowolna treść z pulpitu urządzenia mobilnego.Ale mobilne projektory Epson to nie tylko filmy. Dla miłośników gier, możliwość rywalizacji na wielkim ekranie to zupełnie nowe doświadczenie. Wyświetlenie interaktywnego obrazu w skali bijącej na głowę nawet największe monitory, to immersyjne doświadczenie, które zapiera dech w piersiach. Tu liczy się każda milisekunda, dlatego ważne jest, by obraz z konsoli czy komputera przesyłany był z jak najlepszymi parametrami – to właśnie dlatego te modele poza WiFi mają na pokładzie złącze HDMI. Czy to dynamiczna strzelanka, czy pełna napięcia gra strategiczna poczuj jak to jest być w samym środku akcji.Ale co, gdy nadejdą chłodniejsze dni? Ani myśl, by rezygnować z kinowych rozkoszy! Projektory mobilne sprawdzą się równie dobrze w ciepłych wnętrzach naszych domów. Przeniesiesz go z salonu do pokoju dziecinnego, aby razem z pociechą obejrzeć bajkę na dobranoc. A może zaplanujesz romantyczny seans dla dwojga w sypialni? To świetny pomysł, tym bardziej jeśli wykorzystasz unikalną funkcję EF-12, jaką jest wyświetlanie obrazu także na suficie!Mobilne projektory Epson to również doskonałe rozwiązanie dla osób często podróżujących, "żyjących na walizkach" lub pracujących w drodze. Są znacznie prostsze w transporcie i uruchomieniu niż telewizor, nie wspominając o oszczędności miejsca. Kolejny aspekt, który warto podkreślić, to bezpieczeństwo. Dla rodzin z małymi dziećmi, projektorjest o wiele bezpieczniejszą opcją niż telewizor. Ze względu na niewielką wagę i brak konieczności umieszczania go na wysokości, możemy być pewni, że nie stworzy zagrożenia dla wakacyjnie rozbrykanych latorośli.I „last but not least” ogromną zaletą wszystkich projektorów mobilnych od Epson jest ich długowieczność – przykładowo żywotność CO-FH02 przewidziana jest aż na 18 lat codziennego korzystania (oglądając 1 film dziennie w trybie eco), a dla większego EF-12 będzie to nie mniej niż… 20 lat. To naprawdę szmat czasu!Oglądanie filmów na wielkim ekranie, dzięki wspólnym przeżywaniom emocji i wzruszeń, to radykalnie inna jakość, niż wieczorne posiadówki z piwem przed TV. To budowanie i umacnianie relacji – w tym przyjaźni na całe życie, takich jak Alfredo i Toto z Cinema Paradiso, czy tytułowego Hugo i Georgesa Mélièsa z obrazu Martina Scorsese . Przenośne projektory Epson to szansa na to niezależnie od miejsca i okoliczności. Wyobraź sobie seans na plaży, w górach, czy na tyłach własnego domu. To ty decydujesz, co i gdzie będziesz oglądać. To magia kina zamknięta w niewielkim urządzeniu, którą możesz zabrać ze sobą wszędzie. Dają nam możliwość stworzenia własnego kina domowego, korzystania z niego w dowolnym miejscu i przede wszystkim - doświadczania wyjątkowych chwil z filmem, niezależnie od miejsca i czasu. Czy jest coś lepszego niż kino, które możesz zabrać ze sobą?