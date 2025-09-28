FILMATURA.HAS 2025 - Literacki Festiwal Filmowy zaprasza

Literacki Festiwal Filmowy FILMATURA.HAS 2025 odbędzie się w dniach 29 września-5 października w warszawskim kinie LUNA. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Filmowa What’s Your Story?
Druga edycja Literackiego Festiwalu Filmowego FILMATURA będzie poświęcona jednemu z najważniejszych twórców filmowych w Polsce – Wojciechowi Jerzemu Hasowi
, w ustanowionym przez Senat, w 100. rocznicę jego urodzin i 25. rocznicę śmierci, Roku Hasa.
Festiwal FILMATURA, to miejsce dialogu pomiędzy światem filmu i literatury
. Za tą ideą stoi przekonanie, że te dwie dziedziny sztuki korzystają na wzajemnym przenikaniu się. Literatura, dzięki filmowi, może zyskać swoje obrazowe spełnienie, film natomiast dzięki czerpaniu z literatury, ma szansę na pogłębienie chroniące przed banałem. W polskiej i zagranicznej kinematografii można znaleźć liczne pozytywne przykłady tej kooperacji.
Podczas tegorocznej odsłony festiwalu, organizatorzy w sposób szczególny chcą skupić się na związkach twórczości Hasa
z literaturą, która praktycznie zawsze stanowiła punkt wyjścia dla jego twórczych poszukiwań w kinie fabularnym. Has sięgał po dzieła najróżniejszych autorów, zawsze jednak wybierając te teksty, które dawały mu możliwość wprowadzenia własnego filmowego języka. Przyjrzymy się również współczesnym echom twórczości reżysera.
Projekcjom wszystkich 14 filmów fabularnych Hasa
, z których 13 opartych jest na literaturze (niezwykle różnorodnej), towarzyszyć będą dyskusje ze współpracownikami reżysera, filmoznawcami i literaturoznawcami. Pokażemy także krótkie metraże i dokumenty Hasa oraz wybrane etiudy jego studentów
.
W ramach wydarzeń specjalnych w trakcie trwania festiwalu odbędą się:
- panel dyskusyjny pt. "Alternatywna historia kinematografii, czyli niezrealizowane filmy Hasa",
- spotkania z uczniami Hasa
w kontekście pokazów etiud powstałych pod jego opieką artystyczną, tzw. "Hasówek",
- organizowane wspólnie z Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, warsztaty dla młodzieży oparte na wybranych filmami Hasa
.
W ramach wydarzeń zapowiadających festiwal odbyły się już, zorganizowane wspólnie z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza i z oddziałem tej instytucji - Muzeum Władysława Broniewskiego:
- czytanie performatywne jednego z niezrealizowanych projektów filmowych Hasa
, pt. "Czerwone tarcze", na podstawie powieści Jarosława Iwaszkiewicza z udziałem: Magdaleny Czerwińskiej, Sławomira Orzechowskiego, Wojciecha Żołądkowicza, Sebastiana Rysia i Dawida Ptaka w adaptacji na potrzeby czytania i w reżyserii Aleksandra Zalewskiego,
- koncert z aranżacjami jazzowymi muzyki z filmów Hasa
w aranżacji zespołu Antoniego Wojnara w składzie: Antoni Wojnar (perkusja, pianino), Marcin Elszkowski (trąbka), Arek Czernysz (akordeon) i Franciszek Pospieszalski (kontrabas).
Szczegółowe informacje na temat tych wydarzeń oraz nadchodzącego Festiwalu na stronie Fundacji: www.fundacjawys.pl
w zakładce FILMATURA 2025 oraz w naszych mediach społecznościowych (poniżej).
Współorganizatorem Festiwalu jest Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza.
Współfinansującym Festiwal jest Polski Instytut Sztuki Filmowej.
Partnerami Festiwalu są: Kino Luna, Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, Studio INDEKS, Szkoła Filmowa w Łodzi, Kancelaria KONDRAT, Muzeum Witrażu w Krakowie, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie, portal 35mm.online i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich.
Patronem medialnym Festiwalu jest: Business Centre Club.
