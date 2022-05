FINA zaprasza na wydarzenie: "Faraon". Zaćmienie słońca

21 MAJA (SOBOTA)

godz. 12.00–15.00 W poszukiwaniu złotego skarabeusza

godz. 13.00–15.00 – pokaz filmów dokumentalnych wokół Faraona i panel filmoznawców Piramida kinematografii

godz. 15.30 – otwarcie wystawy Wokół Faraona



Na ekspozycję złożą się m.in. jedyny zachowany fragment kostiumu z filmu – nakrycie głowy Faraona z ostatnich scen, w tym ze sceny śmierci; nagrania spotkań z osobami, które z różnych względów nie zagoszczą w głównym niedzielnym panelu.



Wstęp bezpłatny.





22 MAJA (NIEDZIELA)





godz. 12.00 – projekcja filmu Faraon (reż. Jerzy Kawalerowicz, 150 min, 1966, Polska)



godz. 14.30 – Dyskusja o filmie Faraon: spotkanie Jerzym Zelnikiem, Andrzejem Bukowieckim i Katarzyną Gliwą



Po filmie odbędzie się dyskusja i spotkanie z odtwórcą głównej roli – Jerzym Zelnikiem; filmoznawcą i miłośnikiem Faraona Andrzejem Bukowieckim oraz Katarzyną Gliwą, kierowniczką Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków.



Bilety na film i spotkanie dostępne pod linkiem: http://bilety.iluzjon.fn.org.pl/MSI/mvc/pl/?sort=Flow&date=2022-05-22&dateStart=0



godz. 19.30 – koncert zespołu Bastarda



Wydarzenie "Faraon". Zaćmienie słońca zamknie wyjątkowy koncert Faraon! zespołu Bastarda, którego muzyka oscylować będzie wokół tematów i motywów z filmu oraz oryginalnej ścieżki dźwiękowej Adama Walacińskiego. Odwołując się zarówno do treści, jak i narracji dramatycznej dzieła, a także do wspaniałych kompozycji filmowych – Bastarda stworzy nową i unikatową opowieść. Muzycy, improwizując wokół archaicznych melodii, komponując i aranżując na ich podstawie zupełnie nowe utwory, zbudują duchowy pomost łączący dwa odległe światy. Muzyka Bastardy to współczesna, oryginalna i bardzo osobista wypowiedź wsparta na bogatych tradycjach muzycznych



Bilety pod linkiem: http://bilety.iluzjon.fn.org.pl/MSI/mvc/pl/?sort=Flow&date=2022-05-22&dateStart=0



– donosiła polska prasa po premierze " Faraona " w 1966 roku. Na długo przed wejściem adaptacji powieści Bolesława Prusa na ekrany dziennikarze szumnie zapowiadali dzieło Jerzego Kawalerowicza . Sam reżyser przed realizacją zaznaczał, że:A tenzachwycał i zachwyca do dziś – nie tylko w Polce, ale też na świecie. Dwa lata po premierze zdobył Złotą Kaczkę za najlepszy film roku, a w 1967 nominację do Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny. Kawalerowicz stworzył dzieło uniwersalne, podejmujące temat wiary i przeznaczenia, biorące udział w debacie publicznej. Ilustruje skazany na klęskę konflikt między idealistyczną i niecierpliwą młodością a sceptyczną dojrzałością.Choć " Faraon " był ogromnym przedsięwzięciem produkcyjnym, zrealizowanym przy ogromnym wysiłku wszystkich członków ekipy, to jednak dla wielu okazał się dużym zaskoczeniem. Adaptacja słynnej powieści Bolesława Prusa nie miała w sobie nic z wystawnych, komercyjnych znanych publiczności wielkich widowisk stylu " Ben Hura " czy " Kleopatry ". Gatunkowe atrakcje i epatowanie wizualnymi bodźcami, reżyser zastąpił powściągliwością, subtelnością i ascezą, tworząc w efekcie jeden z najbardziej oryginalnych i bogatych interpretacyjnie filmów kostiumowych w historii światowego kina.Idei redukcji podporządkowana została zarówno znakomita scenografia Jerzego Skrzepińskiego , jak i fenomenalne zdjęcia Jerzego Wójcika Witolda Sobocińskiego . Wielobarwna, jaskrawa i kiczowata stylistyka znana z hollywoodzkich supergigantów, w " Faraonie " została zastąpiona paletą barw opartą na ugrach, bieli, czerni i złocie, kreującą specyficzny efekt patyny. Faraon ". Zaćmienie słońca stworzy wyjątkową okazję do przyjrzenia się ponad pół wieku od premiery temu arcydziełu polskiego kina, skłaniającemu do rozmaitych interpretacji.