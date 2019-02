Studio A24 zaprezentowało kolejny plakat horroruw reżyserii Ariego Astera ). Czy już wkrótce zobaczymy pierwszy zwiastun?Film opowiada o parze ( Jack Reynor Florence Pugh ), która podróżuje do małej szwedzkiej wioski. Bohaterowie pragną odwiedzić przyjaciela i wziąć udział w lokalnym święcie z okazji przesilenia letniego. To, co zaczyna się jako idylla, szybko zmienia w koszmar, kiedy przybyszami zainteresuje się pogańska sekta.Premiera w sierpniu.