Szok! Najlepsze zaskakujące zakończenia filmów

Kolejny film-łamigłówka z Leonardo DiCaprio w roli głównej. " Wyspa tajemnic " pozostaje naczelnym przykładem opowieści, w której niespieszne dawkowanie informacji rozrasta się do rozmiarów ukrytej zagadki. Bez względu na to, jak interpretujemy ostatnie sceny filmu, ich istnienie na ekranie można przyrównać tylko do najbardziej zaskakujących zakończeń w historii kina. W końcu Scorsese nawet przez moment nie próbuje złamać narracji o dwóch policjantach, którzy poszukują sprawcy zbrodni w położonym na wyspie szpitalu psychiatrycznym. Tym większe zaskoczenie dla nieprzygotowanych widzów: końcowy twist przychodzi tak naprawdę bez zapowiedzi. Choć to szczególny film w karierze reżysera, słynącego raczej z mistrzowsko prowadzonych narracji o wewnętrznie skomplikowanych bohaterach, dowodzi jego kunsztu bez względu na przyzwyczajenia. Jeśli ktoś potrzebuje jeszcze potwierdzenia, że każda opowieść w rękach autora " Chłopców z ferajny " urasta do miana małego dzieła sztuki, nie musi szukać dalej. Więcej zaskoczeń od " Wyspy tajemnic " dostarczy jedynie " Infiltracja ".