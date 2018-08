FOTO: Creed i Balboa szykują się na kolejną walkę

MGM zaprezentowało dwa nowe zdjęcia z filmu. Kontynuacja kasowego przeboju z Michaelem B. Jordanem Sylvestrem Stallone'em trafi do polskich kin 23 listopada.Adonis Creed stara się pogodzić sprawy osobiste z treningami do najważniejszego bokserskiego starcia w karierze. Będzie musiał stanąć na ringu do walki z przeciwnikiem pośrednio związanym z tragedią, która dotknęła niegdyś jego rodzinę. Adonis ma jednak wciąż w swym narożniku Rocky'ego Balboę, który wspiera go we wszystkich trudnych chwilach. Razem stawią czoło demonom przeszłości, podadzą w wątpliwość wyznawane wartości i staną w obronie wspólnego dziedzictwa. Powrót do korzeni pozwoli im zrozumieć, dlaczego stali się bokserskimi legendami.