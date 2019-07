Sylvester Stallone chce powrotu Rocky'ego

Chociaż w dwóch częściachRocky Balboa przeszedł na drugi plan i symbolicznie mianował następcę, Sylvester Stallone nie chce pożegnać się ze swoją ikoniczną rolą. Aktor marzy, by legendarny bokser powrócił., przyznał Stallone w wywiadzie udzielonym magazynowi "Variety". Aktor przyznał, że sam nie posiada praw do postaci, ale zdradził, że rozmawiał z producentem cyklu Irwinem Winklerem o potencjalnej kontynuacji, czy to w formie filmu czy serialu telewizyjnego., powiedział aktor. Stallone ma już nawet pomysł na dalsze przygody swojego bohatera - tym razem uwikłanego w sprawę nielegalnej imigracji:, zdradził aktor.Co powiecie na powrót Rocky'ego? Przypomnijmy tylko, że już we wrześniu, w filmie, czeka nas powrót innej ikonicznej postaci granej przez Stallone'a