Rocky Balboa powraca! "Creed II" na Blu-ray i DVD od 27 marca

to już ósmy film, którego bohaterem jest Rocky Balboa. Legendarny bokser powraca, by po raz kolejny spotkać się z Ivanem Drago, z którym walka była tematem przebojowej produkcji. Premiera filmu, w którym główne role zagrali Michael B. Jordan Dolph Lundgren zadebiutuje na 4K UHD Blu-ray, Blu-ray i DVD jużAdonis Creed ( Michael B. Jordan ) stara się pogodzić sprawy osobiste z treningami do najważniejszego bokserskiego starcia w karierze. Będzie musiał stanąć do walki z przeciwnikiem pośrednio związanym z tragedią, która dotknęła niegdyś jego rodzinę. Adonis ma jednak wciąż w swym narożniku Rockyego Balboę ( Sylvester Stallone ), który wspiera go we wszystkich trudnych chwilach. Razem stawią czoło demonom przeszłości, podadzą w wątpliwość wyznawane wartości i staną w obronie wspólnego dziedzictwa. Powrót do korzeni pozwoli im zrozumieć, dlaczego stali się bokserskimi legendami.to kontynuacja przebojowego filmuz 2015 roku oraz kolejna odsłona opowieści o legendarnym Rockym Balboa. Najnowszy obraz o filmowym bokserze, który w Filadelfii doczekał się już własnego pomnika, wyreżyserował Steven Caple Jr Na ekrany kin filmwszedł w listopadzie ubiegłego roku spotykając się z bardzo dobrym przyjęciem zarówno widzów jak i krytyków. Obraz w kinach na całym świecie zarobił ponad 200 milionów dolarów.