Jeśli byliście w weekend w Brazylii na Comic-Con Experience, to mogliście zobaczyć zwiastun widowiska. Zwykli śmiertelnicy muszą poczekać do jutra (choć niektóre źródła sugerują, że może pojawić się jeszcze dziś).Aby uprzyjemnić czas oczekiwania, do sieci trafił nowy plakat. Wy możecie mu się przyjrzeć poniżej:Widowisko trafi do kin w maju.