FOTO: Klasyczny slasher "Czarne święta" czeka remake

Studio Blumhouse ogłosiło, że przygotowuje slahser pod tytułem. Będzie to remake filmu Boba Clarka z 1974 rokuProjekt ma już nawet teaserowy plakat, który znajdziecie poniżej:Akcja oryginału rozgrywała się w żeńskim akademiku podczas przerwy świątecznej związanej z Bożym Narodzeniem. Grupę studentek, które pozostały na miejscu, zaczyna prześladować psychopatyczny morderca. Co gorsza, wygląda na to, że przebywa on w akademiku...Punkt wyjścia nowej wersji będzie taki sam. Jednak tym razem psychopata odkryje, że nowe pokolenie kobiet nie tak łatwo daje się zastraszyć. Dziewczyny łączą siły i zaczynają polowanie na psychopatę.Obraz wyreżyseruje Sophia Takal ). Scenariusz przygotowała April Wolfe. W rolach głównych wystąpią: Imogen Poots ), Aleyse Shannon ), Brittany O'Grady ), Lily Donoghue ) i Caleb Eberhardt ).ma już nawet datę premiery. W Stanach Zjednoczonych pojawi się jeszcze w tym roku, 13 grudnia.