Powiększa się obsada dramatu z Hopkinsem i Colman

) i Imogen Poots ) dołączyli do obsady dramatu. Angaż otrzymali również: Mark Gatiss Film jest angielskojęzycznym debiutem francuskiego dramatopisarza Floriana Zellera , który przygotował scenariusz we współpracy z Christopherem Hamptonem na bazie swojej sztuki. W rolach głównych wystąpią Anthony Hopkins Hopkins wcieli się w tytułowego ojca, mężczyznę niezależnego i skłonnego do psot. Jego podeszły wiek sprawia, że zaczyna potrzebować pomocy córki, ale uparcie jej odmawia. Ta jednak postanawia przeprowadzić się do Paryża, by być bliżej rodzica. Zmieniające się okoliczności sprawią, że mężczyzna zacznie wątpić w miłość swoich bliskich, w siebie samego, a nawet realność postrzeganej rzeczywistości.