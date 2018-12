FOTO: Trzech Shaftów na jednym zdjęciu

Magazyn "Entertainment Weekly" zaprezentował nowe zdjęcie z filmu sensacyjnegoWidać na nich przedstawicieli trzech pokoleń tytułowej rodziny.Film będzie jednocześnie rebootem i sequelem. Samuel L. Jackson powróci jako John Shaft – postać, którą grał w filmie z 2000 roku. Z kolei znany z Jessie T. Usher zagra jego syna. Shaft junior jest agentem FBI specjalizującym się w walce z cyberprzestępczością. Z ojcem nie utrzymuje kontaktów. To się jednak zmieni, kiedy nowa sprawa wymusi na nim współpracę z rodzicem. W śledztwo włączy się także cioteczny dziadek bohatera grany przez Richarda Roundtree Autorem scenariusza jest Kenya Barris . Całość wyreżyseruje Tim Story W USAbędzie dystrybuowany przez New Line Cinema. Reszta świata zobaczy go na Netfliksie. Premiera latem 2019.