Festiwal Filmów Animowanych ANIMOCJE od 18 do 24 kwietnia

W tym roku już po raz 10. odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych ANIMOCJE. Na okrągłe urodziny tej filmowej imprezy przygotowaliśmy jeszcze więcej pokazów i zupełnie nowe atrakcje dla starszych i młodszych widzów. Festiwal w całości dostępny będzie na nowej platformie VOD – KULTUREO.PL!

Od 18 do 24 kwietnia 2021 roku dla fanów animacji przygotowaliśmy wiele atrakcji: premiery animowanych filmów długometrażowych, pokazy specjalne krótkich metraży, spotkania z twórcami, warsztaty oraz nowość – wizyty w polskich pracowniach i studiach animacji. Podczas tych nagrań będzie można podpatrzeć przy pracy animatorów i poznać tajniki ich zawodu. Odwiedzimy sześć miejsc, zajrzymy do dużych studiów, mniejszych pracowni, a także do jednoosobowych warsztatów twórców.W tym roku pokazy dla dzieci wzbogaciliśmy dodatkowymi treściami edukacyjnymi. Po każdym pokazie na platformie kultureo.pl dostępne będą opracowania tematu zawartego w filmie przygotowane przez dydaktyków – dzięki temu łatwiej będzie porozmawiać i omówić z młodszymi widzami tematy poruszone w trakcie seansu.Będzie też okazja poznać animację od zupełnie innej strony na przygotowanych przez nas warsztatach. Warsztaty animacji smartfonem poprowadzi Natalia Spychała , w świat dawnych przyrządów optycznych wprowadzi uczestników Paulina Wyrt , a o tym jak dobrze pisać o animacji opowie Jerzy Armata Oś programu festiwalu będą stanowiły pokazy konkursowe. Co roku w konkursie o grand prix Bydgoskiej Nagrody za Najlepszy Film Animowany walczy kilkaset animowanych filmów krótkometrażowych z kilkudziesięciu krajów świata. W tym roku otrzymaliśmy blisko 700 zgłoszeń! Twórcy animacji rywalizują w konkursie międzynarodowym oraz konkursie filmów dla dzieci.Podczas festiwalu zobaczyć będzie można także dwie polskie premiery filmowe: " Kolorowy sen " w reż. Jana Baleja i "Stary człowiek. Wersja kinowa" – reż. Oskar Lehemaa, Mikk Mägi Zwycięzców wyłoni jury, w którego skład wchodzą: Adriana Prodeus, Waltraud Grausgruber, Mr. Kropka, Ola Szmida oraz Marcin Szpak. Swoją nagrodę przyzna też Junior Jury, którego skład stanowią osoby wyłonione spośród bydgoskich licealistów oraz studentów.Interesującym akcentem Animocji będą także pokazy kuratorskie, czyli zestawy filmów krótkometrażowych układane na wybrany temat przez zaproszone osoby. Takich pokazów będzie aż siedem, w tym m.in. o współczesnych austriackich filmach animowanych tworzonych przez kobiety (kuratorka: Waltraud Grausgruber), Subiektywne TOP 11 według Oli Szmidy, zestaw filmów, do których muzykę skomponował Krzysztof Penderecki (kuratorka: Adriana Prodeus) czy Super Animacja dla Super Muzyki pod kuratelą Mr. Kropki (aka J.S. Álvarez).Mocnym punktem pokazów kuratorskich będzie bez wątpienia "La Linea i tajemnicza dłoń" Hiszpanek Paoli Brustot i Andrijany Ružić. Zaprezentują animacje włoskiego rysownika Osvaldo 'Cava' Cavandoliego . Pierwszy odcinek narysowanej przez niego serii " La Linea " ujrzał światło dzienne dokładnie pół wieku temu (1971 r.). Do roku 1986 powstało w sumie około 150 epizodów, które emitowane były w ponad 40 krajach.Będzie też coś dla fanów gier komputerowych, czyli prezentacja Muzeum Konsol i Gier Wideo w Bydgoszczy, które zaprosi na nostalgiczne spotkanie z dawnymi grami wideo. Będzie można posłuchać m.in. o nowym trendzie wśród graczy – właśnie o powrotach do przeszłości. A może to też wyprawa w przyszłość gier, bo przecież coraz więcej nowych tytułów inspiruje się grami sprzed lat? O starych grach i grach w stylu retro będą rozmawiać: Piotr Pieńkowski (dawny redaktor naczelny kultowego pisma "Świat Gier Komputerowych") i Konrad Baśkiewicz (założyciel Muzeum Konsol i Gier Wideo w Bydgoszczy), a rozmowę poprowadzi Paweł Schreiber (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego).Dla fanów starych, analogowych rzutników przygotowaliśmy wystawę "Pocket Cinema" (kino kieszonkowe). Będzie to pokaz w formie performance LIVE, audiowizualna, wielokanałowa projekcja, której źródłem są właśnie analogowe rzutniki slajdów. Pocket Cinema jest próbą przywołania atmosfery wczesnych teatrów optycznych, w których skromne środki techniczne mieszają się z geometryczną, hipnotyczną formą. Projekt wpisuje się w bogatą tradycję awangardy XX wieku, używającej światła - jako głównego medium, często w połączeniu z ruchem, dźwiękiem i geometryczną abstrakcją.Tradycyjnie na Animocjach przyznamy honorową Nagroda za Szczególne Osiągnięcia w Dziedzinie Dubbingu. To wyjątkowe wyróżnienie wręczamy jako jedyny festiwal w Polsce – w tym roku otrzyma je Agnieszka Kunikowska , znana m.in. z roli Fiony ze Shreka czy Flinta z " Potworów i spółki ". Do tej pory nagrodzeni zostali aktorzy Jarosław Boberek Wszystkie wydarzenia festiwalowe dostępne będą na platformie KULTUREO ( www.kultureo.pl ). Festiwal potrwa do 24 kwietnia.Pełny program festiwalu dostępny na stronie www.animocje.com oraz na www.mck-bydgoszcz.pl