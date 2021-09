Festiwal filmowy BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane za nami

Wakacje wypełnione filmem

Diamentowy Klaps Filmowy dla Roberta Więckiewicza

Festiwal apeluje o naprawę świata

Liczby mówią same za siebie

Właśnie zakończyła się XIV edycja najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego w Polsce – BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane. Festiwalowe kina, zlokalizowane w najpiękniejszych polskich kurortach – nad morzem, w górach i na Mazurach – przyciągnęły w tym roku ponad 40 tysięcy widzów. Przez cały lipiec i sierpień fani kina mogli codziennie bezpłatnie oglądać filmowe hity w Sopocie na najdłuższym w Europie drewnianym molo, w Zakopanem u podnóża Tatr z widokiem na Giewont, a we wszystkie wakacyjne wtorki i środy w Giżycku, gdzie dzięki specjalnej częstotliwości radiowej było to możliwe również z jachtów.To były 62 dni niezapomnianych letnich seansów, podczas których widzowie najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego w Polsce na nowo odkryli magię kina. Frekwencja w Sopocie, Zakopanem i Giżycku potwierdziła jak bardzo Polacy potrzebują teraz historii opowiadanych na dużym ekranie, w tym takich, które poruszają ważne kwestie społeczne i klimatyczne. Na ponad 140 seansach wyświetlonych zostało ponad 50 tytułów kinowych. Największą popularnością w ramach repertuaru podzielonego na festiwalowe dni tematyczne cieszyły się: " Narodziny gwiazdy ", " Moonlight ", " Joker ", " Lorax ", " Był sobie pies 2 ", " Dżentelmeni " oraz "Wonder Woman".Zgodnie z wieloletnią tradycją, festiwal BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane wyróżnił artystę, który dostarcza fanom wielkiego ekranu wyjątkowych emocji. Przyznany po raz 11. Diamentowy Klaps Filmowy trafił do jednego z najważniejszych aktorów naszych czasów, dzięki któremu współczesne polskie kino ma jeszcze więcej charakteru i charyzmy - Roberta Więckiewicza. Ze względu na pandemię, fani kina i widzowie festiwalu złożyli aktorowi bardzo emocjonalne gratulacje w formie nagrań wideo. Materiał dostępny jest na oficjalnej stronie festiwalu https://kinoletnie.pl/aktualnosc/95 oraz na Facebooku.Nowością tegorocznej edycji były trzy dni tematyczne poruszające problematykę zrównoważonego rozwoju, nad którymi patronat objął Bank BNP Paribas: wtorki pod hasłem Otwarci na świat, ekologiczne czwartki z apelem Świat Cię potrzebuje oraz niedziele opatrzone tytułem Kobieta z kamerą. W tym roku Festiwal zwracał uwagę na 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, czyli przyjęty przez ONZ w Agendzie 2030 globalny plan naprawy świata. Działania proekologiczne festiwalu widoczne były nie tylko w czwartki, gdy repertuar nawiązywał do 13. Celu: Działania w dziedzinie klimatu, ale praktycznie na każdym kroku - od selekcji filmów, poprzez filozofię miast partnerskich, do marek wspierających festiwal mających troskę o środowisko w swoim DNA. Festiwal dawał przykład i edukował, wprowadzając segregację śmieci w kinach, zapraszając do ekologicznej kawiarni Koło Molo i zachęcając - głosem blogerki Weroniki Wawrzkowicz – by każdy z nas walczył o lepszą przyszłość naszej planety w codziennym życiu.– powiedziała Małgorzata Wasiuk, Dyrektor Departamentu Strategii Marki i Aktywizacji Banku BNP Paribas.Festiwal BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane to ponad 140 seansów filmowych, czyli więcej niż 260 godzin projekcji, ponad 40 tysięcy widzów przed ekranami, 100 tysięcy gości kawiarni festiwalowej Koło Molo oraz około 15 tysięcy pamiątkowych zdjęć zrobionych w festiwalowej fotobudce. Jeśli doliczyć do tego ponad pół tony schrupanego popcornu, miliony wzruszeń i filmowych emocji, Festiwal można uznać za jedno z najważniejszych wydarzeń tego lata.– zapowiada Paweł Adamski Dyrektor Festiwalu.Już dzisiaj Festiwal zaprasza wszystkich na kolejną edycję i obiecuje - jak zwykle - ciekawe, wartościowe i rozrywkowe kino, spotkania z gwiazdami i jeszcze więcej akcji proekologicznych. Informacje i zapowiedzi już niebawem na profilu @BNP Paribas Kino Letnie oraz stronie www.kinoletnie.pl