Film o przygodach Wilusia E. Kojota dostał reżysera

Rok temu informowaliśmy o tym, że Wiluś E. Kojot dostanie swój własny film kinowy. Teraz dowiedzieliśmy się, że projekt wciąż jest rozwijany i właśnie zyskał reżysera. Został nim Dave Green , który ma na swoim koncie widowiskoProjekt na razie nie ma fabuły i studio wciąż szuka scenarzysty (choć przed rokiem nad tekstem trudzili się Jon Josh Silbermanowie ). Obraz ma jednak roboczy tytuł, który może sugerować, w jakim kierunku chcą pójść producenci. Acme to bowiem nazwa firmy, która dostarcza Wilusiowi narzędzi zniszczenia Strusia Pędziwiatra. Problem w tym, że wszystkie one działają niezgodnie z oczekiwaniami Kojota, co zazwyczaj kończy się dla niego bolesnymi kontuzjami.planowane jest jako film hybrydowy, czyli łączący grę żywych aktorów z postaciami wykreowanymi przez komputery.