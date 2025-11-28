"Shrek 5" z gwiazdą "Supermana" w obsadzie. Kogo zagra Skyler Gisondo?

Powiększa się obsada animacji "Shrek 5". Do grona aktorów, których głosy usłyszymy w oryginalnej wersji językowej filmu, dołączyli Skyler Gisondo i Marcello Hernández. Zobaczcie, w jaki sposób ujawniono wiadomość o ich udziale w tej produkcji.
Dwa nowe nazwiska w obsadzie "Shreka 5". Kogo zagrają?
Skyler Gisondo Getty Images © River Callaway
wystąpił ostatnio w widowisku "Superman
", gdzie wcielił się w postać Jimmy'ego Olsena
. Grał też m.in. w "Licorice Pizza
" oraz "Szkole melanżu
". Marcello Hernández
to z kolei komik znany m.in. z programu "Saturday Night Live
". W jego filmografii są ponadto "Kwestia seksu i śmierci
" oraz "Farciarz Gilmore 2
".
W "Shreku 5" Skyler Gisondo
i Marcello Hernández
wystąpią jako Fergus i Farkle, synowie Shreka
. Studio Dreamworks ujawniło wiadomość o ich udziale za pośrednictwem opublikowanego na Instagramie wideo, w którym aktorzy dzieła się ze sobą tą informacją oraz porównują swój stopień przygotowania do roli. Zobaczcie:
O fabule "Shreka 5
" na razie nic nie wiadomo. W oryginale głosów bohaterom użyczą po raz kolejny Mike Myers
(Shrek
), Eddie Murphy
(Osioł
) i Cameron Diaz
(Fiona
). Do obsady dołączyła też Zendaya
, która wcieli się w córkę Shreka i Fiony, Felicię.
Premierę filmu zapowiedziano na 30 czerwca 2027.
"Shrek 5" – pierwszy zwiastun
Fenomen "Shreka". Zobacz zwiastun animacji
"Shrek
" zadebiutował 22 kwietnia 2001 roku. Animacja opowiadająca o przygodach tytułowego ogra (Mike Myers
), który zostaje wynajęty przez lorda Farquarda (John Lithgow
), by uratować uwięzioną w zamku księżniczkę i niespodziewanie odnajduje miłość, została nagrodzona m.in. Oscarem. Na całym świecie film zarobił 484,5 miliona dolarów, plasując się na czwartym miejscu światowego box-office'u.
W kolejnych latach na ekrany kin trafiły kolejne odsłony cyklu: "Shrek 2
" (2004), "Shrek Trzeci
" (2007) i "Shrek Forever
" (2010), a także spin-offy, których bohaterem był Kot w butach
(w oryginalnej wersji językowej głosu użyczał mu Antonio Banderas
, w polskiej mogliśmy usłyszeć w niej Wojciecha Malajkata
) – "Kot w butach
" (2011) i "Kot w butach: Ostatnie życzenie
" (2022). Poza "Shrekiem 5
" w planach jest też spin-off opowiadający o Ośle.