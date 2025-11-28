Newsy Filmy "Shrek 5" z gwiazdą "Supermana" w obsadzie. Kogo zagra Skyler Gisondo?
Powiększa się obsada animacji "Shrek 5". Do grona aktorów, których głosy usłyszymy w oryginalnej wersji językowej filmu, dołączyli Skyler Gisondo i Marcello Hernández. Zobaczcie, w jaki sposób ujawniono wiadomość o ich udziale w tej produkcji.
  

Skyler Gisondo wystąpił ostatnio w widowisku "Superman", gdzie wcielił się w postać Jimmy'ego Olsena. Grał też m.in. w "Licorice Pizza" oraz "Szkole melanżu". Marcello Hernández to z kolei komik znany m.in. z programu "Saturday Night Live". W jego filmografii są ponadto "Kwestia seksu i śmierci" oraz "Farciarz Gilmore 2".
     
W "Shreku 5" Skyler Gisondo i Marcello Hernández wystąpią jako Fergus i Farkle, synowie Shreka. Studio Dreamworks ujawniło wiadomość o ich udziale za pośrednictwem opublikowanego na Instagramie wideo, w którym aktorzy dzieła się ze sobą tą informacją oraz porównują swój stopień przygotowania do roli. Zobaczcie:


O fabule "Shreka 5" na razie nic nie wiadomo. W oryginale głosów bohaterom użyczą po raz kolejny Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Osioł) i Cameron Diaz (Fiona). Do obsady dołączyła też Zendaya, która wcieli się w córkę Shreka i Fiony, Felicię.

Premierę filmu zapowiedziano na 30 czerwca 2027.

"Shrek" zadebiutował 22 kwietnia 2001 roku. Animacja opowiadająca o przygodach tytułowego ogra (Mike Myers), który zostaje wynajęty przez lorda Farquarda (John Lithgow), by uratować uwięzioną w zamku księżniczkę i niespodziewanie odnajduje miłość, została nagrodzona m.in. Oscarem. Na całym świecie film zarobił 484,5 miliona dolarów, plasując się na czwartym miejscu światowego box-office'u.


W kolejnych latach na ekrany kin trafiły kolejne odsłony cyklu: "Shrek 2" (2004), "Shrek Trzeci" (2007) i "Shrek Forever" (2010), a także spin-offy, których bohaterem był Kot w butach (w oryginalnej wersji językowej głosu użyczał mu Antonio Banderas, w polskiej mogliśmy usłyszeć w niej Wojciecha Malajkata) – "Kot w butach" (2011) i "Kot w butach: Ostatnie życzenie" (2022). Poza "Shrekiem 5" w planach jest też spin-off opowiadający o Ośle.  

