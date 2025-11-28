"Pojedynek": Łukasz Palkowski wraca z nowym filmem. Zobacz zwiastun

Do sieci trafiły finalny zwiastun i plakat thrillera historycznego "Pojedynek" w reżyserii Łukasza Palkowskiego ("Bogowie", "Najlepszy"). W filmie, który niepokojąco łączy wydarzenia sprzed lat z aktualną sytuacją międzynarodową, zobaczymy m.in. Jakuba Gierszała oraz gwiazdę "Gry o tron" Aidana Gillena. Towarzyszą im Bogusław Linda, Julia Pietrucha, Wojciech Mecwaldowski, Antoni Pawlicki, Anna Próchniak, Mateusz Kościukiewicz, a także Tomasz Kot.
"Pojedynek" – zobacz zwiastun
"Pojedynek" – o czym jest film Łukasza Palkowskiego?
Jest rok 1939. Świat pogrąża się w chaosie. Tysiące wybitnych Polaków trafiają do rosyjskiej niewoli, gdzie poddawani są indoktrynacji będącej częścią wielkiego planu. Ambitny agent wroga stawia sobie za punkt honoru złamanie oporu jednego z nich. To młody pianista światowej sławy, cieszący się szacunkiem współosadzonych. Jego kapitulacja może skutkować przejściem wielu innych na stronę przeciwnika. Czy młody oficer, kochający ojciec i mąż, jest w stanie wygrać pojedynek z agentem, za którym stoi potęga i perfidia rosyjskiego systemu? Rozpoczyna się podstępna gra, pełna manipulacji, gróźb i obietnic. Niektórzy więźniowie liczą, że powrót do domu jest blisko. Inni planują śmiertelnie niebezpieczną ucieczkę, bo nie wierzą w łaskę wroga. Nie są jednak świadomi, że czasu jest coraz mniej, a oprawca może wykonać swój ruch w każdej chwili.
"Pojedynek
" sięga po nieopowiedzianą część tej historii Polski, a Łukasz Palkowski
, autor sukcesu m.in. filmu "Bogowie
", przedstawia ją z charakterystycznymi dla siebie autentyzmem, tempem i energią. "Pojedynek" trafi do kin 27 lutego 2026 r.