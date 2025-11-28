Newsy "Pojedynek": Łukasz Palkowski wraca z nowym filmem. Zobacz zwiastun
news

"Pojedynek": Łukasz Palkowski wraca z nowym filmem. Zobacz zwiastun

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/%22Pojedynek%3A+Zobacz+zwiastun+nowego+filmu+tw%C3%B3rcy+%22Najlepszego%22+i+%22Bog%C3%B3w%22-164135
&quot;Pojedynek&quot;: Łukasz Palkowski wraca z nowym filmem. Zobacz zwiastun
Do sieci trafiły finalny zwiastun i plakat thrillera historycznego "Pojedynek" w reżyserii Łukasza Palkowskiego ("Bogowie", "Najlepszy"). W filmie, który niepokojąco łączy wydarzenia sprzed lat z aktualną sytuacją międzynarodową, zobaczymy m.in. Jakuba Gierszała oraz gwiazdę "Gry o tron" Aidana Gillena. Towarzyszą im Bogusław Linda, Julia Pietrucha, Wojciech Mecwaldowski, Antoni Pawlicki, Anna Próchniak, Mateusz Kościukiewicz, a także Tomasz Kot.

"Pojedynek" – zobacz zwiastun




"Pojedynek" – o czym jest film Łukasza Palkowskiego?



Jest rok 1939. Świat pogrąża się w chaosie. Tysiące wybitnych Polaków trafiają do rosyjskiej niewoli, gdzie poddawani są indoktrynacji będącej częścią wielkiego planu. Ambitny agent wroga stawia sobie za punkt honoru złamanie oporu jednego z nich. To młody pianista światowej sławy, cieszący się szacunkiem współosadzonych. Jego kapitulacja może skutkować przejściem wielu innych na stronę przeciwnika. Czy młody oficer, kochający ojciec i mąż, jest w stanie wygrać pojedynek z agentem, za którym stoi potęga i perfidia rosyjskiego systemu? Rozpoczyna się podstępna gra, pełna manipulacji, gróźb i obietnic. Niektórzy więźniowie liczą, że powrót do domu jest blisko. Inni planują śmiertelnie niebezpieczną ucieczkę, bo nie wierzą w łaskę wroga. Nie są jednak świadomi, że czasu jest coraz mniej, a oprawca może wykonać swój ruch w każdej chwili.


 "Pojedynek" sięga po nieopowiedzianą część tej historii Polski, a Łukasz Palkowski, autor sukcesu m.in. filmu "Bogowie", przedstawia ją z charakterystycznymi dla siebie autentyzmem, tempem i energią. 

"Pojedynek" trafi do kin 27 lutego 2026 r.
 


Powiązane artykuły Pojedynek

Pojedynek  (2026)

 Pojedynek

Najnowsze Newsy

Filmy

6 minut "Odysei" w kinach IMAX w grudniu

Gry

Benedict Cumberbatch twarzą Operacji Świątecznych 2026 w World of Tanks!

1 komentarz
Filmy

Mads Mikkelsen w obsadzie polskiej animacji

6 komentarzy
Filmy

"Shrek 5" z gwiazdą "Supermana" w obsadzie

5 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Polskie dokumenty na WATCH DOCS!

VOD Seriale

Będzie prequel serialu "Monarch: Dziedzictwo potworów"

4 komentarze
VOD Seriale

Twórcy "Stranger Things" komentują zwroty akcji z 5. sezonu

8 komentarzy