Benedict Cumberbatch twarzą Operacji Świątecznych 2026 w World of Tanks!

W nadchodzącym zimowym wydarzeniu "World of Tanks" gracze mogą liczyć na solidną dawkę świątecznego klimatu, niespodzianek i unikalnych nagród. Jak ujawniono w informacji prasowej, uznany brytyjski aktor Benedict Cumberbatch został oficjalnym ambasadorem Operacji Świątecznych 2026, dodając tegorocznym obchodom hollywoodzkiej elegancji i charakterystycznego dla siebie magnetyzmu.
Operacje Świąteczne 2026 potrwają od 5 grudnia 2025 do 12 stycznia 2026, oferując graczom specjalne misje, nagrody oraz nowe elementy dekoracji. Cumberbatch pojawi się w garażu jako przewodnik wydarzenia, zlecając czołgistom okolicznościowe zadania i wprowadzając wyjątkową, zimową atmosferę. Gracze będą mogli zdobyć także samego aktora jako dowódcę czołgu - wraz z jego własnymi liniami dialogowymi.
“Jestem zachwycony mogąc być częścią tegorocznych Operacji Świątecznych w World of Tanks
” - podkreśla Cumberbatch
, dodając, że współpraca z zespołem gry była dla niego czystą przyjemnością i zaowocowała czymś świeżym, pełnym świątecznego ducha.
Tradycyjnie wydarzeniu towarzyszy także świąteczny krótkometrażowy film. Tegoroczna produkcja opowiada historię Sebastiana, nieśmiałego pracownika biurowego, który dzięki ekscentrycznym, humorystycznym metodom terapeutycznym Cumberbatcha podejmuje próbę przełamania swoich lęków. Całość utrzymana jest w charakterystycznym, ciepłym i lekko surrealistycznym tonie, który od lat towarzyszy świątecznym produkcjom "World of Tanks
".
Operacje Świąteczne 2026 zapowiadają się jako jedno z najbardziej wyjątkowych wydarzeń w historii "World of Tanks
" -nie tylko dzięki bogatym nagrodom, ale też udziałowi Benedicta Cumberbatcha
, który wnosi do gry swój styl, charyzmę i poczucie humoru. Wydarzenie rusza 5 grudnia 2025 i potrwa do 12 stycznia 2026, a udział w nim mogą wziąć gracze na wszystkich platformach, na których dostępne jest "World of Tanks
". Jeśli szukacie świątecznego klimatu połączonego z solidną dawką czołgowej akcji - tegoroczne obchody zdecydowanie warto sprawdzić.