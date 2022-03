Film z Willem Smithem w życiowej roli na DVD i Blu-ray już 25 marca!

Prawdziwa historia rodziny, której niezachwiana wiara zaprowadziła siostry Williams ze zniszczonych boisk Comption na najsłynniejsze tenisowe korty. Nominowana do Oscara® w sześciu kategoriach, pełna inspiracji, potu i łez opowieść na DVD i Blu-ray™ już 25 marca.Richard Williams nie miał w życiu łatwo – dorastał w świecie, w którym czarny kolor skóry oznaczał bycie gorszym, niezależnie od pasji czy talentu. Trudno zatem się dziwić, że desperacko chciał, żeby jego dzieci stały się kimś i zyskały szacunek otoczenia. W przeciwieństwie do wielu myślących podobnie rodziców, którzy po latach starań muszą zadowolić się świadomością, że wychowali dzieci na dobrych ludzi, Richard zabrał się za wykonywanie swojego ambitnego, szczegółowo rozpisanego planu jeszcze przed narodzinami córek. To dzięki nieustępliwemu zaangażowaniu ojca, Venus i Serena zostały jednymi z najbardziej znanych tenisistek w historii sportu. Niezależnie od sytuacji Richard wchodził oknami wszędzie tam, gdzie zamykano przed nim drzwi, ignorował lekceważące uwagi białych komentatorów i trenerów, popychał córki do przekraczania kolejnych fizycznych i mentalnych barier. W końcu udało mu się osiągnąć cel.Dla Willa Smitha , aktora wcielającego się w tytułowego Richarda, ale także producenta filmu, " King Richard Reżyser Reinaldo Marcus Green zafascynował się dynamiką więzi rodziny pracującej razem, aby urzeczywistnić to marzenie:Mniej więcej w tym czasie, kiedy prawdziwe siostry Williams pożegnały lokalne korty i wkroczyły na profesjonalną scenę tenisową, w połowie lat 90., producent filmu Tim White – również tenisista – usłyszał historię o planie, który Richard Williams napisał jeszcze przed narodzinami swoich córek. Kiedy więc w 1999 roku siostry Williams zmierzyły się w finale mistrzostw Lipton Championships (obecnie Miami Open), producent wspomina:Tytułowy Richard Williams, w którego wcielił się Will Smith , jest kreacją obok której trudno przejść obojętnie. Aktor zebrał cały szereg entuzjastycznych recenzji, ale także zdążył już odebrać za nią pierwszego w karierze Złotego Globa, a teraz również nominację do Oscara. Jak sam wspomina, wejście w rolę ułatwiło mu odnalezienia w historii Williamsa doświadczeń swojego ojca:Ale dla Smitha nie tylko ojciec, ale także córka okazała się ważnym źródłem inspiracji:Ostatecznie " King Richard " to nie tyle opowieść o tenisie, co o rodzinie. Reżyser filmu, Reinaldo Marcus Green podsumowuje: King Richard " to jeden z najważniejszych filmów 2021 roku. Otrzymał nominacje do Oscara® w aż sześciu kategoriach, w tym dla najlepszego filmu, scenariusza oryginalnego, montażu i piosenki, a o nagrody aktorskie powalczą Will Smith oraz Aunjanue Ellis . 25 marca ukaże się na nośnikach BLURAYTM i DVD.Dodatek specjalny w wydaniu DVD:- Jak powstawał film King Richard: Zwycięska RodzinaDodatki specjalne w wydaniu BLU-RAY™:- Jak powstawał film King Richard: Zwycięska Rodzina- Will Smith jako Richard Williams- Venus i Serena z wizytą na planie- Sceny niewykorzystane