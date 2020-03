Koronawirus: Zdjęcia do "Fantastycznych zwierząt 3" zawieszone

Wytwórnia Warner Bros. podjęła decyzję o tymczasowym wstrzymaniu prac na planie swoich dwóch kolejnych filmów: widowiska fantasyoraz dramatu biograficznegoPowodem jest oczywiście pandemia koronawirusa.Zdjęcia do- kolejnej odsłony serii będącej spin-offem- powstawały w Londynie. Film reżyseruje David Yates , a obsadzie znajdują się m.in. Jude Law Eddie Redmayne . Premierę zaplanowano na 12 listopada 2021 roku.Realizowany w Los Angelesto biografia Richarda Williamsa - ojca słynnych tenisistek Venus i Sereny Williams. Główną rolę gra Will Smith , a za kamerą stoi Reinaldo Marcus Green . Film ma trafić do kin 25 listopada.Przypomnijmy, że wcześniej Warner zawiesił prace na planie nowegooraz biografii Elvisa Presleya. W przypadku drugiego filmu, decyzja była podyktowana zakażeniem koronawirusem odtwórcy jednej z głównych ról, Toma Hanksa