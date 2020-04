Nowa data "The Batman". "The Flash" wcześniej. "Shazam 2" później

Koronawirus wciąż zmienia plany wielkich hollywoodzkich wytwórni. Nowy kalendarz premier zaprezentował dziś Warner Bros. Zmiany dotyczą m.in.miał trafić do kin w czerwcu przyszłego roku. Warner Bros. przewiduje, że opóźnienie w przypadku tego widowiska nie będzie duże. Nowa amerykańska data premiery została wyznaczona na. Studio ma z tym terminem dobre wspomnienia. To właśnie na początku października do kin wszedłOstatnie problemy medialne Ezry Millera nie wpłynęły na zmianę decyzji Warner Bros. dotyczącej realizacji widowiska. Co więcej, studio postanowiło przyspieszyć premierę o miesiąc, przenosząc ją naZa to naprzyjdzie fanom poczekać pół roku dłużej. Jego premiera została przesunięta z kwietnia na początekWarner Bros. o miesiąc przesunął premierę, nad którym prace zostały wstrzymane, gdy Tom Hanks zaraził się koronawirusem. Obraz trafi do amerykańskich kin. Będzie więc walczył o widza z produkcją MarvelaWarner Bros. zdecydował, że nie zobaczymy w tym roku prequela. Filmbędzie miał swoją premierę dopiero wAż rok opóźnienia zaliczył biograficzny dramat sportowy Willem Smithem . Nowa data premiery została wyznaczona naNatomiast widowisko sf Hugh Jackmanem w roli głównej pojawi się w kinach w kwietniu 2021 roku.