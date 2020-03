Dylan McDermott w biografii ojca sióstr Williams

Getty Images © Stefanie Keenan



) dołączył do obsady filmu biograficznego. Gwiazdą jest Will Smith Obraz przybliży sylwetkę Richarda Williamsa. Jest on ojcem i trenerem sióstr Williams, legendarnych tenisistek. Pod jego wodzą Serena i Williams w singlu dwunastokrotnie wygrywały Wimbledon, osiem razy US Open, siedem Australian Open i trzykrotnie French Open oraz zdobyły dwa złote medale na Igrzyskach Olimpijskich. W deblu pięciokrotnie wygrały Wimbledon, czterokrotnie Australian Open, dwukrotnie French Open i US Open oraz zdobyły trzykrotnie złote medale Igrzysk Olimpijskich. McDermott zagra jedną z nielicznych fikcyjnych postaci pojawiających się w filmie. Będzie agentem sportowym.Zdjęcia już trwają. Reżyseruje Reinaldo Marcus Green