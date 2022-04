Filmowy "Ghost of Tsushima" bliższy realizacji. Znaleziono scenarzystę

"Ghost of Tsushima" - o grze

Co wiemy o filmie "Ghost of Tsushima"?

Przed rokiem pojawiła się informacją o tym, że Sony i PlayStation rozpoczynają współpracę przy realizacji kinowego widowiska opartego na grze " Ghost of Tsushima ". Teraz okazuje się, że projekt nie trafił do kosza, lecz jest cały czas rozwijany. Właśnie zyskał scenarzystę. Jest nim Takashi Doscher , reżyser filmu " Tylko ".Akcja gry " Ghost of Tsushima " osadzona była pod koniec XIII wieku, kiedy to imperium mongolskie unicestwiało całe narody w ramach swojej kampanii podboju Wschodu. Wyspa Tsushima to jedyne, co stoi na drodze pomiędzy Japonią kontynentalną a nadciągającą potężną flotą mongolską prowadzoną przez bezlitosnego i przebiegłego generała Khotun Khana. Gdy wyspa płonie po pierwszej fali mongolskiego ataku, samurajski wojownik Jin Sakai zostaje jednym z ostatnich członków swojego klanu. Jin jest gotów podjąć wszelkie możliwe działania, aby chronić swój lud i odzyskać swój dom. Musi odłożyć na bok tradycje, które ukształtowały go jako wojownika, aby wymyślić nową ścieżkę – ścieżkę Ducha – i wziąć udział w niestandardowej walce o wyzwolenie wyspy Tsushima."Ghost of Tsushima" będzie drugim wspólnym projektem filmowym Sony i PlayStation. Pierwszy już trafił do kin. To " Uncharted ", który na świecie zarobił już ponad 380 milionów dolarów.Reżyserem widowiska wciąż pozostaje Chad Stahelski , choć jest on bardzo zapracowanym człowiekiem. W planach ma bowiem jeszcze m.in. filmy: " John Wick 4 ", " Highlander ", "Kill or Be Killed" i "Sandman Slim" oraz seriale: "Gangsters of Shanghai" i " Rain ". Takashi Doscher dopiero rozpoczyna swoją karierę w Hollywood. Ma na swoim koncie film postapokaliptyczny z Freidą Pinto Tylko ". Obecnie pracuje dla MGM nad widowiskiem inspirowanym japońskimi filmami o potworach zatytułowanym "Blue".