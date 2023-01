"Ghost of Tsushima": Stahelski o postępach w pracach nad filmem

Chad Stahelski o postępach w pracach nad "Ghost of Tsushima"

O czym opowiada gra "Ghost of Tsushima"?

Od ogłoszenia filmowej wersji " Ghost of Tsushima " minęły już niespełna dwa lata. Adaptacja jednej z najpopularniejszych gier Playstation wciąż zmierza na wielkie ekrany, lecz nim będziemy mogli obejrzeć ją w kinie, musimy uzbroić się w cierpliwość. Reżyser Chad Stahelski w wywiadzie podzielił się informacjami o postępach w pracach nad widowiskiem.W udzielonym wywiadzie Stahelski podkreślił swoje przywiązanie do projektu., stwierdził.– zapowiedział reżyser.Choć ze słów Stahelskiego wynika, że projekt na liście priorytetów został przesunięty na dalsze pozycje, choć nadal jest to dla niego ważny tytuł.– podsumował.Za dwa miesiące w kinach pojawi się reżyserowany przez Stahelskiego John Wick 4 ". W kolejce do realizacji czeka jeszcze kilka innych projektów telewizyjnych i filmowych, w tym reboot " Nieśmiertelnego " z Henrym Cavillem w roli głównej.Akcja gry " Ghost of Tsushima " osadzona była pod koniec XIII wieku, kiedy to imperium mongolskie unicestwiało całe narody w ramach swojej kampanii podboju Wschodu. Wyspa Tsushima to jedyne, co stoi na drodze pomiędzy Japonią kontynentalną a nadciągającą potężną flotą mongolską prowadzoną przez bezlitosnego i przebiegłego generała Khotun Khana. Gdy wyspa płonie po pierwszej fali mongolskiego ataku, samurajski wojownik Jin Sakai zostaje jednym z ostatnich członków swojego klanu. Jin jest gotów podjąć wszelkie możliwe działania, aby chronić swój lud i odzyskać swój dom. Musi odłożyć na bok tradycje, które ukształtowały go jako wojownika, aby wymyślić nową ścieżkę – ścieżkę Ducha – i wziąć udział w niestandardowej walce o wyzwolenie wyspy Tsushima."Ghost of Tsushima" będzie kolejnym wspólnym projektem Sony Pictures i PlayStation Productions. Współpracę rozpoczęła zeszłoroczna premiera " Uncharted ". Zwiastun filmu z Tomem Hollandem Markiem Wahlbergiem znajdziecie poniżej: