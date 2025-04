"Ghost of Yotei" z datą premiery - kiedy zagramy?

Zobacz zwiastun "Ghost of Yōtei"

Choć fabularnie nie jest to kontynuacja " Ghost of Tsushima ", twórcy zapewniają, że " Ghost of Yōtei " to duchowy spadkobierca przygód Jina Sakaia – tym razem z nową bohaterką, Atsu, w roli głównej. Jej historia to opowieść o zemście, przetrwaniu i odkrywaniu nowego celu.Szesnaście lat przed wydarzeniami gry, w regionie Ezo (dzisiejsze Hokkaido), grupa znana jako Yōtei Six zamordowała rodzinę Atsu i zostawiła ją na śmierć, przywiązaną do płonącego drzewa. Atsu przetrwała. Wróciła do rodzinnych stron z listą sześciu nazwisk: Snake, Oni, Kitsune, Spider, Dragon i Lord Saito – i z kataną, która miała ją zabić. Teraz jedno po drugim ściga ich, by wymierzyć sprawiedliwość.W " Ghost of Yōtei " gracze mogą liczyć na jeszcze większą swobodę niż w " Ghost of Tsushima ". Sami zdecydujemy, którego z przeciwników z Yōtei Six tropić jako pierwszego. Oprócz głównej linii fabularnej Atsu może także podejmować się pobocznych zleceń, ścigać przestępców, zbierać nagrody i szkolić się u mistrzów walki. Powrócą też znane z Tsushimy aktywności oraz nowość – możliwość rozbijania obozu w dowolnym miejscu otwartego świata.W grze pojawi się także nowa mechanika, dzięki której gracze będą mogli spojrzeć w przeszłość Atsu i lepiej zrozumieć, co ją ukształtowało. Twórcy obiecują różnorodne lokacje, nieprzewidywalne zagrożenia, a także emocjonalną opowieść, która z czasem wykracza poza motyw zemsty.Przedsprzedaż " Ghost of Yōtei " ruszy 2 maja o godzinie 10:00 czasu lokalnego.