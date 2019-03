Filmweb poleca "Wilkołaka" i "Free Solo"

3 2 1



Już jutro do kin trafią dreszczowiecw reżyserii Adriana Panka ) oraz nagrodzony Oscarem dokument. Oba filmy postanowiliśmy wyróżnić znakiem jakościW relacji z festiwalu w Gdyni Klara Cykorz pisała ow następujący sposób:Całą recenzję przeczytacie TUTAJ Samotność, problemy z nawiązywaniem relacji, egotyzm - to wszystko jest w filmie zarówno klątwą, jak i największym błogosławieństwem Alexa Honnolda, człowieka, który bez zabezpieczeń zdobył monumentalnego El Capitana. A jednakto nie tylko historia fotogenicznego szaleńca, który rzuca wyzwanie Matce Naturze, ale też przepiękna opowieść o odwiecznej potrzebie transgresji - potrzebie w dużej mierze definiującej istotę człowieczeństwa. Ten dokument mógłby nakręcić Werner Herzog , a jego bohater pasowałby równie dobrze na wiodącą postać w kolejnym filmie Damiena Chazellea ). Ale nakręcili go ludzie, którzy prawdopodobnie jako jako jedyni na świecie potrafili udźwignąć przerażający etyczno-moralny dylemat wpisany w podobną narrację: a co jeśli obecność kamery zmieni świadomość bohatera, a wspaniała przygoda zakończy się jego śmiercią?Znak jakościto wyróżnienie przyznawane przez redakcję Filmwebu filmom zasługującym na szczególną uwagę widzów. Są wśród nich nie tylko produkcje artystyczne, ale także komercyjne, doskonale spełniające wymagania danego gatunku bądź przekraczające je w zaskakujący sposób.