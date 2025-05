Pokaz Filmwebu w Iluzjonie! Wybierz film, który razem obejrzymy

Twist to słynny taniec towarzyski w rytmie dwudzielnym, niekonwencjonalny element zmieniający smak dania albo słowo, które najczęściej pada w przypadku dyskusji o " Szóstym zmyśle ". I tak, jak istnieją sceny słynniejsze niż całe filmy, tak w przypadku największego dzieła M. Nighta Shyamalana fabularna „przewrotka” stała się wpierw motorem napędowym szeptanej promocji filmu, potem tym, co do dziś definiuje go na tle filmowych thrillerów lat 90. XX wieku. Warto jednak zastanowić się, czy słusznie. Widz dobrze znający zakończenie " Szóstego zmysłu " jest bowiem w stanie w filmie Shyamalana odnaleźć pewną nową, ukrytą jakość; zachwycić się rolą Bruce’a Willisa graną przeciw własnemu emploi, wsiąknąć w sczerniały klimat duchologicznej historii, w końcu też poczuć głębiej emocjonalnie pełną opowieść o tragedii alienacji wśród bliskich. Do niektórych dzieł warto wracać z sentymentu; do innych – po to, by patrząc na ten sam film, oglądać jak gdyby zupełnie inny.