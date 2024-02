Filmy Radosława Piwowarskiego za darmo na Ninatece

Program

Radosław Piwowarski

W ramach cyklu "Dziś są twoje urodziny" w portalu Ninateka.pl prezentowany jest dorobek wybitnych postaci polskiego kina: reżyserów, aktorek, operatorów czy scenografek. W lutym przybliżona została postać Radosława Piwowarskiego, reżysera i scenarzysty filmów fabularnych i produkcji telewizyjnych. Marcowa odsłona cyklu będzie poświęcona twórczości Jerzego Hoffmana.Podtytuł filmu to. Bohaterami dokumentu są rekruci wojskowi z tej łódzkiej dzielnicy. Śledzimy ich historię od momentu komisji wojskowej do pierwszych ćwiczeń na poligonie. W filmie można usłyszeć m.in.Bolesława Leśmiana i piosenkęzespołu Czerwone Gitary.Przeplatanie się książkowej i ówczesnej rzeczywistości chłopskiej w. Jakie przemiany zaszły u mieszkańców wsi pod wpływem uczestnictwa w realizacji serialu(1972)?30-letni), utrzymujący się z dorywczych prac, żyje marzeniami o wyprawie na Wyspy Wielkanocne budowanym przez siebie jachtem. Pewnego dnia dowiaduje się, że został ojcem. Stawia to go przed koniecznością dokonania wyboru. Czy postawić wyłącznie na siebie, czy na rodzinę?Rok 1964, prowincjonalne miasteczko. Czterej uczniowie ostatniej klasy technikum zakładają zespół muzyczny, wzorując się na. Przyjmują pseudonimy na cześć idoli:oraz. Ich inicjatywa wzbudza zachwyt wśród rówieśników i sceptycyzm wśród dorosłych. Debiut filmowyoraz aktora grającego główną rolęto fragmenty dramatów angielskiego pisarza – dokładniejoraz. Klamrą, która je spina, jest dziejąca się współcześnie akcja. Młode małżeństwo podróżuje samochodem, wskutek awarii pojazdu muszą zatrzymać się na parkingu u podnóża góry, na której wznoszą się ruiny zamku. Niezwykła sceneria sprawia, że bohaterowie na jedną noc stają się postaciami z utworów Szekspira.Adaptacja sztuki. On,), prawnik z prowincji, i ona,), bezrobotna tancerka z Nowego Jorku, mają za sobą nieudane małżeństwa. W nowym romansie pragną odnaleźć sens życia. Jednak mężczyzna nie może uwolnić się od wspomnień o swojej żonieFilmy będą dostępne do końca lutego.urodził się 20 lutego 1948 roku w, dziś dzielnica Bielska-Białej. Rodzice byli artystami: matka – malarką, a ojciec – rzeźbiarzem. Wychował się na warszawskim(blisko placu Szembeka). Zaczynał przygodę z filmem od roli aktorskiej w(1958) w reżyserii Jerzego Zarzyckiego. Później również zdarzyło mu się wystąpić po drugiej stronie kamery m.in. w filmie swojego profesora, Kazimierza Karabasza –(1971). Pod wpływem autora(1962) związał się na dłuższą chwilę z kinem dokumentalnym, tworząc nieoczywiste, pełne pasji oraz przewrotnego humoru obrazy m.in.(1972) czy też(1973).Ukończył studia na wydziale reżyserii PWSFTviT w Łodzi w 1971 roku. Jego film absolutoryjny(1970) się wyróżniał. Autor przyznawał w wywiadach, że dużą inspiracją były dla niego filmy z Czechosłowacji. I groteskowy humor, i sposób inscenizacji przybliża reżysera bardziej doniż. Jego zamiłowanie do stylizacji rzeczywistości, nadawania jej poetyckiego wymiaru przesuwało go coraz bardziej w stronę filmu fabularnego. W Zespole "X"w ramach cykluwyprodukowanego dla Telewizji zrealizował(1977) i(1979). W drugim z nich w roli głównej wystąpił, a partnerowała mu jeszcze nie dość znana w tamtym czasie, którą Piwowarski znów zaprosił do współpracy przy okazji serialu(1981).Potem twórca przeniósł się do Zespołu "Rondo", w którym wyreżyserował upragniony debiutancki kinowy film fabularny –(1984) o licealistach zakochanych w muzyce Beatlesów. Po sukcesach zagranicznych tego tytułu zdecydował przenieść się na ekran powieśćJaniny Zającówny w postaci(1985), a później stworzył autorską komedię(1987). Po(1989),(1993) oraz(1997) Piwowarski częściej realizował seriale. Jednak ma się to zmienić. Ostatni film(2024) czeka na premierę.