Filmy o tematyce ekologicznej za darmo w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie zaprasza na bezpłatne seanse filmowe, które pozwolą spojrzeć na relację człowieka z przyrodą oraz opowiedzą o tych, którzy całe życie poświęcili jej ochronie.
Filmy o ekologii bezpłatnie w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie "Przynoszę Ci dzikość"
, reż. Dyba Lach
(3 października, godz. 20:00)
Historia muzyka, który – poruszony degradacją ukochanej rzeki – wyrusza w 40-dniową podróż tradycyjną, drewnianą łodzią, aby odzyskać dla niej dzikość. Jego wyprawa staje się medytacją nad światem natury, przypomnieniem o katastrofie ekologicznej na Odrze i pytaniem o przyszłość rzek oraz nas samych. To opowieść o nadziei, relacji człowieka z przyrodą i pierwotnym doświadczeniu wolności. "Simona"
, reż. Natalia Koryncka-Gruz
(4 października, godz. 19:00)
Dokument o Simonie Kossak – nietuzinkowej badaczce i pierwszej polskiej ekolożce-aktywistce, która całe życie spędziła w Puszczy Białowieskiej wśród dzikich zwierząt. Film, dzięki unikalnym materiałom archiwalnym, ukazuje jej niezwykłe życie, niezłomny charakter i wizjonerskie podejście do przyrody. To portret kobiety, która uczyła patrzeć na las jak na dom dla wszystkich istot. "Pokot"
, reż. Agnieszka Holland
(5 października, godz. 18:00)
Ekranizacja powieści Olgi Tokarczuk "Prowadź swój pług przez kości umarłych". Główną bohaterką jest Janina Duszejko – samotniczka, wegetarianka, miłośniczka astrologii, która podejmuje się niekonwencjonalnego śledztwa po serii tajemniczych zgonów w Sudetach. Film łączy elementy kryminału, dramatu społecznego i ekologicznego thrillera, a po premierze na Berlinale został nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem.
Wszystkie seanse odbędą się bezpłatnie w sali kinowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu "Ludowy Gradient", który w najbliższy weekend obejmie nie tylko pokazy filmowe, lecz także wykład mistrzowski Zofii Chylak, panel ekspercki o grzybach, rodzinne warsztaty kulinarne oraz familijne zajęcia twórcze, m.in. zapachowe, biżuteryjne i picturebookowe.
Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, jednak obowiązuje wcześniejsze pobranie darmowych wejściówek na stronie PME pod LINKIEM TUTAJ
.
Projekt "Ludowy Gradient" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, organizatora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
Informacja sponsorowana