Newsy Filmy Filmy o tematyce ekologicznej za darmo w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie
Filmy

Filmy o tematyce ekologicznej za darmo w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie

Informacja sponsorowana /
https://www.filmweb.pl/news/Filmy+o+tematyce+ekologicznej+za+darmo+w+Muzeum+Etnograficznym-163165
Filmy o tematyce ekologicznej za darmo w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie zaprasza na bezpłatne seanse filmowe, które pozwolą spojrzeć na relację człowieka z przyrodą oraz opowiedzą o tych, którzy całe życie poświęcili jej ochronie.

Filmy o ekologii bezpłatnie w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie

"Przynoszę Ci dzikość", reż. Dyba Lach (3 października, godz. 20:00)
Historia muzyka, który – poruszony degradacją ukochanej rzeki – wyrusza w 40-dniową podróż tradycyjną, drewnianą łodzią, aby odzyskać dla niej dzikość. Jego wyprawa staje się medytacją nad światem natury, przypomnieniem o katastrofie ekologicznej na Odrze i pytaniem o przyszłość rzek oraz nas samych. To opowieść o nadziei, relacji człowieka z przyrodą i pierwotnym doświadczeniu wolności.


"Simona", reż. Natalia Koryncka-Gruz (4 października, godz. 19:00)
Dokument o Simonie Kossak – nietuzinkowej badaczce i pierwszej polskiej ekolożce-aktywistce, która całe życie spędziła w Puszczy Białowieskiej wśród dzikich zwierząt. Film, dzięki unikalnym materiałom archiwalnym, ukazuje jej niezwykłe życie, niezłomny charakter i wizjonerskie podejście do przyrody. To portret kobiety, która uczyła patrzeć na las jak na dom dla wszystkich istot.



"Pokot", reż. Agnieszka Holland (5 października, godz. 18:00)
Ekranizacja powieści Olgi Tokarczuk "Prowadź swój pług przez kości umarłych". Główną bohaterką jest Janina Duszejko – samotniczka, wegetarianka, miłośniczka astrologii, która podejmuje się niekonwencjonalnego śledztwa po serii tajemniczych zgonów w Sudetach. Film łączy elementy kryminału, dramatu społecznego i ekologicznego thrillera, a po premierze na Berlinale został nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem.



Wszystkie seanse odbędą się bezpłatnie w sali kinowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu "Ludowy Gradient", który w najbliższy weekend obejmie nie tylko pokazy filmowe, lecz także wykład mistrzowski Zofii Chylak, panel ekspercki o grzybach, rodzinne warsztaty kulinarne oraz familijne zajęcia twórcze, m.in. zapachowe, biżuteryjne i picturebookowe.

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, jednak obowiązuje wcześniejsze pobranie darmowych wejściówek na stronie PME pod LINKIEM TUTAJ.


Projekt "Ludowy Gradient" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, organizatora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Informacja sponsorowana

Najnowsze Newsy

Filmy

"Teściowie 3" z milionem widzów!

1 komentarz
Filmy

Niespodzianka! Twórca "Raidu" skończył zdjęcia do nowego filmu

Filmy

"Pszczelarz 2": Statham zmierzy się ze słynnym wrestlerem?

3 komentarze
VOD Filmy

Gwiazda serialu "Cross" zagra w "Road House 2"

Filmy

Gwiazdy "Bohemian Rhapsody" i "Fantastycznej 4" w musicalu o AIDS

1 komentarz
Seriale Filmy

To żyje! Serialowy remake "Młodego Frankensteina" w drodze na FX

Filmy

Diane Kruger zostanie AI towarzyszką Madsa Mikkelsena

2 komentarze