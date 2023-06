Flash we wszystkich formatach wlatuje z prędkością światła na ekrany Cinema City

Flash – o czym jest film?

Barry używa swojej mocy do podróży w czasie, żeby zmienić wydarzenia z przeszłości. Kiedy jednak próbuje ocalić rodzinę, mimowolnie zmienia przyszłość. Barry zostaje więźniem rzeczywistości, w której generał Zod powraca i grozi powszechnym zniszczeniem. W tym świecie nie ma jednak żadnych superbohaterów, do których można by się zwrócić. Chyba, że Barry przekona do przerwania emerytury zupełnie innego Batmana i uratuje uwięzionego Supermana, również nie takiego, jakiego się spodziewa. Jedyną nadzieją Barry'ego na uratowanie świata, w którym przebywa i na powrót do przyszłości, którą zna, pozostaje wyścig o życie. Tylko czy ostateczne poświęcenie wystarczy do przywrócenia dawnego biegu wydarzeń? O tym przekonacie się już od 14 czerwca w Cinema City, bo już od środy można oglądać Flasha przedpremierowo na wielkim ekranie.Jeśli już oglądać nowego Flasha, to trzeba to zrobić w najlepszy możliwy sposób. Sprawdźcie formaty w jakich film będzie dostępny w kinach Cinema City:Technologia IMAX gwarantuje doświadczenie kinowe przekraczające granice wyobraźni. Podczas seansu widz może nie tylko zobaczyć, ale i usłyszeć więcej. To wszystko za sprawą ogromnego ekranu oraz krystalicznie czystego dźwięku. Ta pionierska technologia charakteryzuje się krystalicznym obrazem o najwyższej rozdzielczości, wyraźniejszym kontrastem i głębszym nasyceniem koloru. Nie bez powodu technologia IMAX na stałe wpisała się w DNA pasjonatów kinematografii na całym świecie. Sale BNP Paribas IMAX znajdziecie w: Cinema City Sadyba (Warszawa), Cinema City Poznań Plaza (Poznań), Cinema City Punkt 44 (Katowice), Cinema City Zakopianka (Kraków), Cinema City Manufaktura (Łódź), Cinema City Wroclavia (Wrocław).Sala Sizeer 4DX natomiast to miejsce, w którym filmowa fikcja dosłownie staje się rzeczywistością. Dzięki ruchomym fotelom i zaawansowanym rozwiązaniom środowiskowym (ruch, światło, zapach, woda, wiatr, bańki) oferuje absolutne, pełne efektów specjalnych przeżycie, w których widz staje się częścią filmu. Możesz poczuć wiatr we włosach kiedy Flash pędzi na ratunek, czy wejść w akcję filmu jeszcze bardziej, dzięki ruchomym fotelom. Sale Sizeer 4DX znajdują się w Cinema City Arkadia (Warszawa), Cinema City Bydgoszcz, Cinema City Manufaktura (Łódź), Cinema City Felicity (Lublin) oraz Cinema City Wroclavia (Wrocław).Sala ScreenX dostępna jest w Cinema City Galeria Mokotów w Warszawie oraz w Cinema City Korona we Wrocławiu. To jedyna technologia na świecie, która wykorzystuje nie tylko centralny ekran, ale i boczne ściany sali. Dzięki temu obraz otacza widza, sięgając poza jego pole widzenia aż do kąta 270 stopni. Boczne ekrany dopełniają fabułę dziejącą się na ekranie głównym. Rozciągnięcie obrazu następuje w najbardziej kluczowych momentach akcji by spotęgować efekty danej sceny, przez co nigdy nie wiesz z której strony przybiegnie Flash.Cinema City Bonarka i Wroclavia są jedynymi multipleksami w Polsce z odrębną strefą VIP z 6 salami kinowymi i wyjątkową ofertą przekąsek kinowych bez limitu. Strefa VIP gwarantuje również wyjątkową atmosferę w klimatycznym lobby i oglądanie filmów z perspektywy luksusowych, rozkładanych foteli. VIP light to dostęp nie tylko do komfortowej sali, ale również do nielimitowanych przekąsek kinowych (zimne napoje, popcorn i nachosy), oraz ciepłych napojów takich jak kawa, herbata, wszystko bez ograniczeń i wszystko wliczone w cenę biletu. Ponad 2 godzinny seans Flasha w takich warunkach to rozrywka na najwyższym poziomie!Wybór formatu należy do Ciebie, jednak ostrzegamy, że jeśli raz spróbujesz któregoś z nich, nie będziesz mógł oglądać filmów na standardowym ekranie kinowym! Biletów na seanse szukaj na: www.cinema-city.pl/filmy/flash/5637s2r