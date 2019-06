Frank Grillo gwiazdą współczesnego westernu

Getty Images © Roy Rochlin



) zagra jedną z głównych ról w filmie. Partnerować mu będzie Jake Allyn ).Projekt określany jest jako współczesny western rozgrywający się na "ziemi niczyjej" pomiędzy granicą z Meksykiem na rzece Rio Grande i murem zbudowanym, by powstrzymać imigrantów. Bohaterami są ojciec i syn samozwańczo patrolujący teren. Pewnego dnia Jackson zabija meksykańskiego imigranta. Jego ojciec próbuje wziąć winę na siebie, podczas gdy syn ucieka do Meksyku, gdzie sam traktowany jest jak niechciany imigrant. Uciekając przed Strażnikami Teksasu i meksykańską policją, postanawia wyruszyć na pielgrzymkę do rodziny zabitego chłopca i jego przepełnionego chęcią zemsty ojca w poszukiwaniu przebaczenia. Po drodze Jackson zakocha się w kraju, który od dziecka uczył się nienawidzić.Całość wyreżyseruje Conor Allyn ).