GDYNIA 2024: Recenzujemy "Wrooklyn Zoo", a Krzysztof Skonieczny opowiada o filmie

Krzysztof Skonieczny: To był ostatni moment na nakręcenie tego filmu

recenzja filmu "Wrooklyn Zoo", reż. Krzysztof Skonieczny

"Wrooklyn Zoo" – zwiastun

Sam Krzysztof Skonieczny opowiedział nam natomiast nie tylko o samym filmie, ale trochę też o sobie samym, swoich dziadkach i babciach oraz pewnym magicznym zegarku. Posłuchajcie rozmowy przeprowadzonej przez Łukasz Muszyńskiego.autor: Jakub DemiańczukMam nadzieję, że nikt nie kształtuje swoich wyobrażeń o młodzieży na podstawie polskich filmów. Poprzeczka zawieszona jest bardzo nisko i choć podnoszą ją nieco filmy takie jak " Ostatni komers " czy seriale w rodzaju " Absolutnych debiutantów ", przez ekrany przewija się parada pazernych bachorów albo koncesjonowanych buntowników. Na szczęście bohaterowie " Wrooklyn Zoo " są wyraziści, żywi, niesztampowi – nawet jeśli to równie przekłamany wizerunek, to przynajmniej wyróżniają się z tłumu.Na pewno chce się wyróżniać Adam Kosa Kosiński ( Mateusz Okuła ), samozwańczy najlepszy skejter Wrocławia. Ma naturę punkowca, oceny poprawia, romansując z atrakcyjną nauczycielką, marzy o tym, by wygrać lokalne deskorolkowe zawody, bo wtedy dostanie szansę wyjazdu na turniej do Los Angeles. Jest wolnym duchem, choć w głębi serca nie do końca przepracował tragiczną śmierć rodziców. Opiekuje się nim dziadek Staszek ( Jan Frycz ), człowiek do rany przyłóż, który jednak nie do końca potrafi – a może nawet nie bardzo chce – zapanować nad wybrykami wnuka. Kosa jeździ z kumplami na deskach, baluje do utraty sił, od czasu do czasu wdaje się w bójki z gangiem skinheadów. Wszystko wokół niego się jednak zmienia, gdy poznaje Romkę Zorę ( Natalia Szmidt ), dziewczynę przymuszaną przez rodzinę do aranżowanego małżeństwa. Dla miłości od pierwszego wejrzenia Kosa będzie w stanie dużo zaryzykować. Wrooklyn Zoo " przypomina fantazję nastolatka wchodzącego w dorosłość: uwolnionego od rodzicielskiej kontroli, podrywającego najładniejsze dziewczyny w szkole, stającego w obronie słabszych, potrafiącego przekuć swój talent w szansę na lepszą przyszłość i jeszcze będzie w stanie każdą z tych rzeczy poświęcić dla prawdziwego uczucia. To wszystko sprawia wrażenie, jakby pomysł na fabułę kilkunastoletni Krzysztof Skonieczny zanotował gdzieś na końcu zeszytu od polskiego w późnych latach dziewięćdziesiątych (chyba nie bez powodu piękną nauczycielkę gra Renata Dancewicz ), lecz dopiero czterdziestoparoletni reżyser miał talent i przede wszystkim możliwości, by ten koncept zrealizować i wzbogacić o nowe, poważniejsze wątki. Zaczyna się jak wariacja na temat " Kids Harmony'ego Korine'a , ale kończy już jak hołd złożony Tony'emu Gatlifowi , w środku przeplatają się jeszcze klisze z filmów skejtowych,, kina bandyckiego i rzecz jasna "Romea i Julii", bo każda opowieść o miłości dwojga ludzi ze skrajnie różnych grup społecznych już po wieki będzie skazana na porównania z Szekspirem.