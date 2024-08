20-lecie Gdyni Dzieciom i Złote Lwiątka im. Janusza Korczaka na 49. FPFF

Filmowe podróże małe i duże

– komentuje Dyrektorka Artystyczna FPFF Joanna Łapińska.Dwadzieścia lat temu, kiedy Stowarzyszenie Filmowców Polskich zainicjowało program Polskie Kino Młodego Widza, mieliśmy marzenie – marzenie, aby młodzi widzowie w Polsce mogli nie tylko oglądać, ale i aktywnie uczestniczyć w świecie filmu, aby kino stało się integralną częścią ich życia i rozwoju. Dziś, z pełnym przekonaniem, mogę powiedzieć, że to marzenie spełniło się w sposób, który przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Polskie Kino Młodego Widza to nie tylko pokazy filmowe. To platforma, która przez te dwadzieścia lat stała się miejscem spotkań, warsztatów, konkursów i interakcji z twórcami filmowymi. Gdynia Dzieciom, odbywająca się podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych jest głównym wydarzeniem w kalendarzu Polskiego Kina Młodego Widza. Uczestnicy jej pierwszych edycji nie tylko stali się wytrawnymi kinomanami, ale także wielu z nich zdecydowało się związać z przemysłem filmowym swoje życie zawodowe. Cieszę się, że polskie kino, adresowane do widowni familijnej, rok po roku odbudowuje swoją pozycję, mając przy tym do zaoferowania kolejnym pokoleniom debiutujących miłośnikom filmu coraz ciekawsze opowieści – mówi Grzegorz Łoszewski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.Na początek tegorocznej edycji Gdynia Dzieciom zaprezentowany zostanie "Smok Diplodok", pełnometrażowa animacja inspirowana kultowymi komiksami Tadeusza Baranowskiego. Film Wojciecha Wawszczyka to atrakcyjna historia głodnego przygód małego dinozaura, który wyrusza w niezapomnianą podróż po najdziwniejszych krainach, by odnaleźć zaginioną rodzinę. Przedpremierowy pokaz – z udziałem jego twórców – odbędzie się pierwszego dnia festiwalu o godz. 9 na Dużej Scenie Teatru Muzycznego, tak więc – jak co roku – sekcja "Gdynia Dzieciom" otworzy kolejną, edycję Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Także pierwszego dnia festiwalu na Dużej Scenie Teatru Muzycznego (godz. 13) zaprezentowany zostanie sequel niezwykle udanego filmu familijnego Kristoffera Rusa. " Za duży na bajki 2 " to nie tylko pełne przygód i gier komputerowych kino akcji, ale i opowieść o tym wszystkim, co najważniejsze: miłości, przyjaźni, spełnianiu marzeń.Następne projekcje sekcji "Gdynia Dzieciom" (od wtorku do piątku), organizowanej przez Stowarzyszenia Filmowców Polskich we współpracy z Pomorską Fundacją Filmową w Gdyni, odbywać się będą w Konsulacie Kultury. Na przedszkolaków czekają nowe odcinki animowanych seriali z ich ulubionymi bohaterami – Basią (" Basia. Jestem w sam raz ") i Kicią Kocią (" Kicia Kocia w przedszkolu "). Tym razem Basia pojawi się na placu zabaw, w muzeum, będzie się zajmować modą i zmagać z alergią, a Kicia Kocia będzie majsterkować, jeździć na rowerze, zajrzy także na plac zabaw i do przedszkola. Ponadto najmłodsi widzowie zobaczą odcinki "Toru Superlisa", "Szmatkowego Królestwa", "Chichraszka" oraz "Limonka i Bezi".Dzieci nieco starsze (7-12 lat) będą mogły obejrzeć urocze plastycznie, pełne filozoficznej głębi "Wielkie zmartwienie" Zbigniewa Koteckiego, przypowieść o tym, że prawdziwe szczęście zaczyna się od poznania samego siebie, zabawnego "Smartfona" Tomka Niedźwiedzia z serii "Szalone wynalazki", ekologiczną przestrogę "Szmaragdowa sieć" (reż. Anastasiya Misiukevich) oraz "The Grand Mother" Julii Hazuki, z Wielką Pajęczycą w roli głównej. Dla młodych widzów (10+) kierowany jest także pełen suspensu "Krab" Piotra Chmielewskiego, "Siostra" Kasi K. Pieróg, przypominająca, że inni, zwłaszcza rodzina, są nie mniej ważni, "Zapomniana książka" Agaty Gorządek, opowiadająca o stracie i radzeniu sobie z samotnością, oraz inspirowany irlandzką legendą uroczy "Wielki mały gigant" Jakuba Dolnego.Wśród nowych rodzimych animacji skierowanych do młodych widzów (12+) są trzy tytuły szczególne, to tzw. dokumenty animowane: "Magda" Adeli Kaczmarek przypomina losy tytułowej piętnastoletniej bohaterki, zaprzysiężonej w 1940 roku żołnierki Brygady Podhalańskiej, polsko-brytyjski "Kapral Wojtek" Iana Gardnera opowiada historię niedźwiadka adoptowanego przez żołnierzy Korpusu Polskiego w czasie walk o Monte Cassino, a "Bezsenność Jutki" Marii Görlich-Opyd to przejmująca ekranizacja książki Doroty Combrzyńskiej-Nogali, z ilustracjami Joanny Rusinek, o siedmioletniej dziewczynce, która sądziła, że przyjechała do Łodzi na wakacje, a utkwiła wraz z dziadkiem i ciocią w żydowskim getcie.Bardzo atrakcyjnie zapowiadają się pozostałe pełnometrażowe propozycje młodzieżowe: " Dziewczyńskie historie " Agi Borzym, frapujący dokument, także "chłopacki", o dojrzewaniu, pierwszych uczuciach oraz blaskach i cieniach szkolnego życia, a także nowa, uwspółcześniona "Akademia pana Kleksa" według Jana Brzechwy, wyreżyserowana przez Macieja Kawulskiego, tym razem z Tomaszem Kotem jako ekscentrycznym nauczycielem.I jeszcze dwa prawdziwe rarytasy. Dla tych, którzy nie widzieli – projekcje obowiązkowe, dla pozostałych – tych małych i tych dużych – podróż sentymentalna. "Proszę słonia" (1978) Witolda Giersza, animowana ekranizacja uroczej opowiastki Ludwika Jerzego Kerna o przyjaźni cierpiącego z powodu niskiego wzrostu Pinio i małego porcelanowego słonika, który karmiony dużymi porcjami witamin, przybiera rozmiary prawdziwego słonia, oraz "Podróż za jeden uśmiech" (1972) Stanisława Jędryki, adaptacja bestsellerowej powieści Adama Bahdaja o przygodach dwóch chłopców wędrujących podczas wakacji autostopem z Krakowa na Hel. Oba tytuły znalazły się wśród "Przebojów 20-lecia", wybranych z okazji jubileuszu Polskie Kino Młodego Widza przez członków Koła Realizatorów Filmów dla Młodego Widza Stowarzyszenia Filmowców Polskich.Złote Lwiątka im. Janusza KorczakaPo raz trzeci na FPFF wręczone zostaną Złote Lwiątka im. Janusza Korczaka – nominowanych jest pięć tytułów dla dzieci i młodzieży. Laureat wyłoniony zostanie głosami publiczności, a nagroda zostanie wręczona na Młodej Gali 27 września. O statuetkę ubiegają się: animacja Wojciecha Wawszczyka " Smok Diplodok ", film familijny Kristoffera Rusa " Za duży na bajki 2 ", dokument Agi Borzym " Dziewczyńskie historie ", " Akademia pana Kleksa " Macieja Kawulskiego oraz animowana seria "Basia. Jestem w sam raz". Dodatkowe pokazy nominowanych filmów połączone ze spotkaniami z twórcami odbywać się będą w Kinie Helios. Partnerem nagrody Złote Lwiątka jest KGHM Miedź. Dzięki udzielonemu wsparciu filmy z tej sekcji widzowie festiwalu obejrzą za symboliczną złotówkę. Sprzedaż biletów na seanse w Kinie Helios ruszy we wrześniu.Filmy nominowane do nagrody Złote Lwiątka im. Janusza Korczaka: Smok Diplodok ", reżyseria: Wojtek Wawszczyk Za duży na bajki 2 ", reżyseria: Kristoffer Rus Basia. 