Wystartował Ale Kino! Festival - najstarsza kinowa impreza dla młodych w Polsce

60. lat tradycji i 43. edycja - Ale Kino! Festival od kilkudziesięciu lat dba o rozwój aspirujących kinomanów. 116 filmów, w tym kilkadziesiąt polskich premier, wyświetlonych zostanie w Poznaniu między 23 a 30 listopada. W programie, poza seansami, rozmowy z reżyserami, aktorami i część branżowa. Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Młodej Widowni Ale Kino! jest współtworzony przez młodych przez cały rok.
Stali bywalcy czy po prostu widzowie i widzki zafascynowani kinem tworzą Młodą Radę Programową, która wraz z selekcją opiniuje filmy, które potem trafią do programu. Dla programerów i programerek to moment sporych emocji, bo ich wstępne wybory są weryfikowane przez docelowych odbiorców.
Trzonem festiwalu jest konkurs, podczas którego Jury Dzieci, Jury Nastolatków, Jury Młodzieży oraz Jury Międzynarodowe - złożone z twórców, krytyków i osób zajmujących się profesjonalnie filmem dla młodych - wręcza Neonowe i Złote Koziołki. A sami widzowie mają okazję poczuć na własnej skórze jak to jest choć na chwilę zostać krytykiem. Po seansach konkursowych wszyscy uczestnicy i uczestniczki otrzymują karty do głosowania i to oni obdarują wybranych twórców Nagrodą Publiczności. Wśród polskich tytułów, które zostaną poddane ocenie, jest wyczekiwany film "Ministranci", "Król Maciuś I" czy krótki metraż "Taty nie ma".
Wśród zagranicznych pozycji, na które warto zwrócić uwagę, znajduje się na przykład animowane "Arco" (reż. Ugo Bienvenu, 13+)
. Film miał swoją premierę na Festiwalu w Cannes, a następnie otrzymał nagrodę dla najlepszej animacji pełnometrażowej na Festiwalu w Annecy. "Arco
" opowiada piękną historię przyjaźni dwóch nastolatków zanurzoną w futurystycznej wizji ludzkości borykającej się z katastrofą klimatyczną. Tęcza to tak naprawdę ludzie, którzy podróżują w czasie! Arco należy do rodziny takich podróżników, żyjących w dalekiej przyszłości. Pewnej nocy, podczas gdy jego rodzice śpią, chłopak ubiera tęczowy kostium i przez przypadek cofa się w czasie do 2075 roku. Tam poznaje Iris, która spróbuje pomóc mu znaleźć drogę do domu.
Fani krótkiego metrażu znajdą coś dla siebie w kilku sekcjach. "Poradnik: Jak się śmiać kiedy boli
" (reż. Jan Cisiecki
, Bartosz Stankiewicz
, 17+) obejrzą podczas seansu "Sens, nonsens, bezsens. Filmy krótkometrażowe". Nastolatek przygotowuje się do stworzenia idealnego listu pożegnalnego. Warunkiem jego napisania jest znalezienie odpowiedniego atramentu do długopisu. Aby go pozyskać, musi zdobyć jedyną dostępną w swoim mieście ośmiornicę…
Opiekunowie młodszych dzieci docenić mogą film “Rośnij
" (reż. John McPhail
, 9+). 9-letnia Charlie rozpoczyna swoje nowe życie u boku swojej surowej ciotki w samozwańczej Światowej Stolicy Dyni. Postanawia wziąć udział w lokalnym konkursie na największą dynię, gdzie czeka ją zacięta rywalizacja, sabotaże i zmodyfikowany przeciwnik, a także nowy przyjaciel.
Informacja sponsorowana